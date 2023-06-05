«Давайте не будем»: депутат об идее отменить мораторий на смертную казнь Депутат Бессараб призвала не отменять мораторий на смертную казнь

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Светлана Бессараб

Призывы к снятию моратория на смертную казнь в России недальновидны, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru она заявила, что выступает против смертной казни в России, и обсуждать такой вид наказания не стоит. Парламентарий напомнила, что в СССР в результате судебных ошибок, прежде чем раскрыть преступления и наказать серийного убийцу Андрея Чикатило, были, по разным сведениям, безвинно казнены от семи до девяти граждан.

Поэтому сегодня, с учетом возможности судебной ошибки, с учетом того, что суд принимает решения все-таки субъективно, давайте не будем будить лихо, что называется, пока оно тихо, — предложила Бессараб.

Также депутат подчеркнула, что во времена Французской революции первыми на гильотину взошли те, кто ее создал.

Ранее правозащитница, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что сторонникам смертной казни уже все сказали президент Владимир Путин и глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, выступившие против возвращения этой меры.

Между тем, в поддержку идеи о возвращении смертной казни выступил депутат Госдумы Максим Иванов. Он пояснил, что действующая сейчас высшая мера наказания в виде пожизненного заключения не останавливает людей от совершения преступлений.