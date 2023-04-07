«Весеннее обострение»: в СПЧ раскритиковали призывы вернуть смертную казнь Член СПЧ Ева Меркачева осудила сторонников возвращения расстрелов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Сторонникам смертной казни ранее уже все сказали президент Владимир Путин и глава Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, выступившие против возвращения этой меры, рассказала NEWS.ru правозащитница, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Это как будто какое-то весеннее обострение таких инициатив, на которые ранее президент уже неоднократно отвечал. По этому поводу высказывался и председатель КС РФ. Они четко говорят, что возврат смертной казни невозможен, — заявила Меркачева.

Собеседница NEWS.ru считает, что у тех, кто пытается продавить возвращение смертной казни, «нет здравомыслия».

Такая мера точно нам не нужна. Опасности ее очевидны. У нас есть вопросы к следствию, и никто не может быть застрахован от ошибок и от заказа. Если человека не казнили, у него до последнего есть возможность оправдаться, — подчеркнула член СПЧ.

Ранее с предложениями вернуть смертную казнь выступили глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

В ноябре 2022 года Зорькин отмечал, что в стране за время введенного в 1996 году запрета на высшую меру наказания «сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Он подчеркивал, что отмена моратория сегодня «могла бы послужить очень плохим сигналом обществу».

Вслед за Зорькиным похожую позицию озвучивал Путин.