В ГД призвали отменить мораторий на смертную казнь после гибели Татарского Слуцкий призвал пересмотреть мораторий на смертную казнь после теракта в Петербурге

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий призвал отказаться от соблюдения моратория на смертную казнь в связи с убийством военкора Владлена Татарского в Петербурге, сообщает Тelegram-канал «Осторожно, новости». Он подчеркнул, что террористы должны получать адекватное своим злодеяниям наказание.

Вступив в 1996 году в Совет Европы, мы соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с Владленом Татарским, <...> стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму, — сказал парламентарий.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую ему подарила девушка по имени Дарья Трепова. Она задержана. СКР возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

В начале февраля за отмену моратория на смертную казнь высказался депутат Госдумы Андрей Колесник. По мнению парламентария, ее следует применять к «предателям родины» — уехавшим из страны россиянам и критикующим ее из-за рубежа.

В марте член Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал, что вопрос о возвращении высшей меры наказания регулярно обсуждается в СПЧ. Он выступил против смертной казни, отметив, что процент ошибок следствия достаточно высок и никто не вправе отбирать у человека жизнь.