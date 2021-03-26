Маковецкий рассказал, почему отказался играть Чикатило

https://static.news.ru/photo/644edd4e-8ebe-11eb-b919-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Сергей Маковецкий рассказал, что отказался играть Чикатило в одноимённом фильме режиссёра Сарика Андреасяна. Сериал на днях был представлен на суд зрителей.

Роль выродка-маньяка в нём играет Дмитрий Нагиев, хотя изначально роль предлагалась Маковецкому. Однако актёр, который последние десять лет играет положительных героев, отказался от жуткого персонажа, пишет «Экспресс газета».

На счету Маковецкого много ролей, в том числе есть и убийцы, и извращенцы — вспомнить хотя бы его роль в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей».

Роль Чикатило не вдохновила Сергея Маковецкого, мало того, актёр побоялся подключать своё подсознание к убийствам серийного маньяка, педофила и каннибала.

Неизвестно, с чем я столкнусь в результате. Да, я знаю, что был такой маньяк Чикатило. К сожалению, знаю. Так его надо забыть, стереть с лица земли. Снимать фильмы о Чикатило сегодня, чтобы давать пособие начинающим маньякам? — недоумевает актёр.

По словам звезды российского экрана, у кино есть обратная сторона. По сути, считает актёр, снимая фильм о маньяке, ему дают фантастическую рекламу, даже несмотря на то, что его нет в живых. И смотреть этот сериал будут в том числе люди с нехорошими наклонностями.

Будут смотреть и думать: «Его показывают, о нём кино снимают, и я хочу». Нет, я в этих вредных делах не участвую, — аргументировал знаменитый артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сериал рассказывает историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который убил более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. За это его приговорили к смертной казни.