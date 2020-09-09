Сарик Андреасян снимет сериал «Чикатило. Явление зверя»

https://static.news.ru/photo/be5b9268-f28e-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Российский режиссёр Сарик Андреасян выступит постановщиком сериала «Чикатило. Явление зверя». Проект будет создан для стримингового сервиса Okko.

Вместе с Андреасяном над проектом ведёт работу Андрей Прошкин, известный по мини-сериалу «Переводчик», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сериал расскажет историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который убил более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. За это его приговорили к смертной казни.

Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно её донести, — заявил Андреасян.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян готовится экранизировать произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». В настоящее время прорабатывается сценарий будущей ленты, писал NEWS.ru.