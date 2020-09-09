Сарик Андреасян снимет сериал «Чикатило. Явление зверя»

Российский режиссёр Сарик Андреасян выступит постановщиком сериала «Чикатило. Явление зверя». Проект будет создан для стримингового сервиса Okko.
Вместе с Андреасяном над проектом ведёт работу Андрей Прошкин, известный по мини-сериалу «Переводчик»,
Сериал расскажет историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который убил более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. За это его приговорили к смертной казни.
Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно её донести, — заявил Андреасян.
Ранее стало известно, что Сарик Андреасян готовится экранизировать произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». В настоящее время прорабатывается сценарий будущей ленты, писал NEWS.ru.
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