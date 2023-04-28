Один из самых опытных и известных психиатров-наркологов в Москве и России Василий Шуров пришел в студию NEWS.ru, чтобы обсудить с нашей замечательной ведущей Екатериной Гончаровой психологию маньяков. Чем серийный убийца отличается от маньяка? Из-за чего человек убивает? Как на его состояние влияет окружение, в том числе самый близкий человек — мать? Почему люди убивают ради удовольствия? Связано ли это с нарушением в работе мозга? Об этом наш новый выпуск «Надо разобраться».
Владислав Белов
Убивали ради удовольствия? Психиатр Шуров — о Чикатило и других маньяках
28 апреля 2023 в 14:57
Фото: NEWS.ru