Один из самых опытных и известных психиатров-наркологов в Москве и России Василий Шуров пришел в студию NEWS.ru, чтобы обсудить с нашей замечательной ведущей Екатериной Гончаровой психологию маньяков. Чем серийный убийца отличается от маньяка? Из-за чего человек убивает? Как на его состояние влияет окружение, в том числе самый близкий человек — мать? Почему люди убивают ради удовольствия? Связано ли это с нарушением в работе мозга? Об этом наш новый выпуск «Надо разобраться».