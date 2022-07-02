Экс-премьер Степашин высказался против возвращения смертной казни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Степашин

Сергей Степашин, в разные годы возглавлявший правительство России, Министерство юстиции, ФСБ, Федеральную службу контрразведки, Счетную палату РФ, в настоящее время являющийся председателем Ассоциации юристов страны, высказался против возвращения смертной казни. По его мнению, пожизненное лишение свободы является более суровым наказанием для преступников, сообщает «Интерфакс».

Я против. А зачем ее возвращать? Поверьте мне, <...> я знаю, что такое колонии для пожизненно заключенных. Это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера, — цитирует его агентство.

Степашин подчеркнул, что допустить возвращения смертной казни нельзя. Он напомнил, что во времена СССР за преступления, совершенные маньяком Андреем Чикатило, было казнено несколько невиновных.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал условие, при котором в России возможна отмена моратория на смертную казнь. По его словам, этого нельзя сделать путем принятия федерального закона, поправки в Конституцию или проведения референдума. Единственная возможность — принятие нового основного закона страны.