В Конституционном суде назвали условие отмены моратория на смертную казнь Глава Конституционного суда: вернуть смертную казнь можно, лишь приняв новую Конституцию

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Смертную казнь в России нельзя вернуть ни законом, ни референдумом, ни поправкой в Конституцию, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобное решение идет вразрез с гуманизацией законодательной политики государства и отказ от моратория может стать «очень плохим сигналом обществу».

Зорькин напомнил, что в 2009 году Конституционный суд указал на невозможность назначения смертной казни как меры наказания, так как в результате длительного моратория сформировались устойчивые гарантии права человека не быть казненным. Кроме того, в силу требований ныне действующей Конституции единственным способом вернуть смертную казнь является принятие новой Конституции.

Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно, — заключил глава Конституционного суда.

Ранее лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести референдум на тему отмены моратория на смертную казнь в России. Он отметил, что к данному вопросу необходимо подходить детально и с учётом настроения избирателей.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что данный вопрос путём референдума решать нельзя. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, в свою очередь, отметил, что правовых преград для возвращения смертной казни в России нет. По его словам, мораторий на высшую меру наказания не действует после появления суда присяжных во всех российских регионах. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос об отмене моратория на смертную казнь.