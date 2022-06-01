Клишас высказался о референдуме по возвращению смертной казни Клишас о смертной казни: референдумом этот вопрос решить нельзя

Андрей Клишас / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Вопрос о введении смертной казни в России не может быть решен на референдуме, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого вынести на референдум вопрос отмены моратория на смертную казнь.

Референдумом этот вопрос решить нельзя, — написал Клишас.

Слуцкий ранее напомнил, что Россия так и не ратифицировала 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни. Причиной этого стали настроения россиян после терактов и других преступлений против человечности. При этом Слуцкий указал, что механически возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс также не следует, однако ЛДПР выступит за введение исключений и отход от моратория.

Со схожим заявлением Слуцкий выступал 17 мая. Тогда он выразил мнение, что в законе можно сделать исключение для нацистских преступников, поскольку они достойны настолько сурового наказания.