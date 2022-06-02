В Госдуме заявили об отсутствии преград для возвращения смертной казни Депутат Синельщиков заявил об отсутствии преград для возвращения смертной казни

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сейчас в России нет правовых преград для возвращения смертной казни, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Он напомнил, что мораторий на высшую меру наказания не действует после появления суда присяжных во всех российских регионах, пишет Lenta.ru.

Моратория на смертную казнь у нас в стране нет. Закон может действовать, в Уголовном кодексе эта норма существует, ряд статей предусматривает такую ответственность, в общей части Уголовного кодекса это предусмотрено, в Конституции это тоже предусмотрено как исключительная мера, — уточнил Синельщиков.

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь был введен достаточно давно. Это было сделано для того, чтобы в российских судах появились присяжные, пояснил депутат. Синельщиков добавил: последним регионов, который ввел суды присяжных, стала Чечня. Таким образом, согласно Конституции, теперь в России можно применять смертную казнь. По словам депутата, для возобновления такой практики достаточно лишь указа президента Владимира Путина.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что вопрос о введении смертной казни в России не может быть решен на референдуме. Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого вынести на референдум вопрос отмены моратория на смертную казнь.