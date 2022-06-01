Слуцкий предложил вынести возвращение смертной казни на референдум

Леонид Слуцкий / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил вынести на референдум вопрос отмены моратория на смертную казнь в России. Он напомнил, что Россия так и не ратифицировала 6-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни. Причиной этого стали настроения россиян после терактов и других преступлений против человечности, передаёт ТАСС.

Необходимо детально подходить к этому вопросу. И ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это, опять же, будет запрос общества, — заключил лидер ЛДПР.

При этом Слуцкий указал, что механически возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс также не следует, однако ЛДПР выступит за введение исключений и отход от моратория.

Со схожим заявлением Слуцкий выступал 17 мая. Тогда он выразил мнение, что в законе можно сделать исключение для нацистских преступников, поскольку они достойны настолько сурового наказания.

В последние месяцы в российском обществе всё чаще обсуждается вопрос о возвращении смертной казни в стране. Побудителем дискуссии стал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — он указал, что после выхода из Совета Европы все ограничения на исполнение высшей меры наказания могут быть сняты. Согласно опросу, который провёл портал SuperJob, 43% россиян одобряют возврат смертной казни. В то же время представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас заявил, что для возвращения высшей меры наказания нужно сменить Конституцию страны, поскольку настоящим законом смертная казнь запрещена.