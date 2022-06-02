Песков: возвращение смертной казни в Кремле не обсуждается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь не обсуждается. Позиция Кремля на это счёт не изменилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле никак не менялась позиция на этот счёт. Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос, — сказал он.

Накануне лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести референдум на тему отмены моратория на смертную казнь в России. Он отметил, что к данному вопросу необходимо подходить детально и с учётом настроения избирателей.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что данный вопрос путём референдума решать нельзя. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, в свою очередь, отметил, что правовых преград для возвращения смертной казни в России нет. По его словам, мораторий на высшую меру наказания не действует после появления суда присяжных во всех российских регионах.