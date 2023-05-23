Суд вынес приговор «якутскому Чикатило» Суд приговорил «якутского Чикатило» Андрея Бараусова к 21 году колонии особого режима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ленский районный суд Якутии приговорил 62-летнего Андрея Бараусова, которого называют «якутским Чикатило», к 21 году колонии особого режима. Его признали виновным в изнасилованиях и убийстве пяти человек, в том числе трех детей, с февраля 1983 года по декабрь 1994-го, сообщается на сайте суда.

Преступления почти 40-летней давности осужденным были совершены на территории Ленского и Мирнинского районов. Его жертвами стали три малолетние девочки, две женщины и 15-летняя девушка. После встречи с осужденным осталась жива лишь 15-летняя девушка, остальных он жестоко убил. Тела трех потерпевших так до сих пор и не найдены, — говорится в сообщении.

Бараусов вину признал частично, сознавшись только в убийствах, совершенных в 1983 году. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

18 мая районный суд Рязанской области вернул прокурору дело об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Также известно, что имеются основания для переквалификации действий Мохова на более тяжкие. Ему продлили арест до 7 августа 2023 года.