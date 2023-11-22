Новый приговор ангарскому маньяку: почему добавили 10 лет, сколько жертв Ангарского маньяка Попкова приговорили к 10 годам тюрьмы за новые эпизоды

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Иркутский суд вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, приговорив его к 10 годам лишения свободы. Сколько теперь жертв на счету убийцы, выйдет ли он на свободу?

Кого еще убил ангарский маньяк

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, Попков признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сотрудники Следственного комитета и суд доказали причастность маньяка к еще убийствам трех женщин.

Уточняется, что в 1997 году в микрорайоне Иркутска Жилкино Попков расправился с девушкой 27 лет. Спустя год на берегу реки Ангары в Иркутске его жертвой стала 25-летнюю девушка. В 2003 году преступник лишил жизни 31-летнюю гражданку на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска.

В первых двух случаях Попков задушил своих жертв, а в третьем нанес множественные ножевые ранения. Причастность ангарского маньяка к совершению преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими доказательствами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com/Global Look Press Михаил Попков

«Попкову назначили наказание — 10 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Какой общий срок у Попкова

Ангарский маньяк уже был осужден, в том числе два раза пожизненно.

«По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заявили в прокуратуре.

Там добавили, что до вступления приговора в законную силу Попков будет находиться в СИЗО-1 Иркутска.

Сколько жертв у Попкова и когда началась серия убийств

С учетом новых доказанных эпизодов на счету ангарского маньяка теперь 83 жертвы. Свои преступления он совершал с 1992 по 2010 год в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях.

Попков был младшим лейтенантом МВД России и до увольнения из органов в 1998 году совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле.

С ноября 1994 по 2000 год в Ангарске он совершил 29 убийств молодых женщин, которые ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы следователи объединили в одну серию.

Убийца оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, отходящим от крупных автострад (Сибирский тракт, объездное шоссе Красноярск — Иркутск). 26 женщин в момент обнаружения были мертвы, еще три — смертельно ранены и скончались в больнице.

Как поймали ангарского маньяка

В 2012 году ранее закрытое уголовное дело было возобновлено СК РФ. Уже в марте 2012 года результаты молекулярно-генетической экспертизы следов изнасилования 2003 года позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Михаил Попков. 23 июня того же года маньяка, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года.

Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Попков

31 октября 2013 года Попкову было предъявлено обвинение в 22 убийствах и 2 покушениях на убийство, совершенных в Ангарске и его окрестностях в 1994–2000 годах. В мае 2014 года дело было передано в суд. Материалы уголовного дела составили 195 томов. В рамках расследования было проведено более 300 судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, свыше 2,5 тысячи генетических исследований, допрошено свыше двух тысяч свидетелей.

14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он отбывал наказание в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области.

После вынесения приговора Попков признался еще в 61 убийстве.

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