Опубликован тизер продолжения «Чикатило»: о чем сериал, будет ли Нагиев

Фото: Okko

Кадр со съемок сериала «Тень Чикатило»

В Сети появился первый тизер грядущего сериала «Тень Чикатило», который станет продолжением ленты об одном из самых известных маньяков XX века. Что известно о новом проекте, какой сюжет, когда состоится премьера, будет там ли играть Дмитрий Нагиев?

О чем сериал «Тень Чикатило»

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Тень Чикатило». У фильма пока нет точной даты релиза, однако в тизере указано, что он выйдет «скоро». В первый сезон войдет восемь эпизодов.

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.

По сюжету главный антагонист встретится с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что станет отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

Известно, что актер и шоумен Дмитрий Нагиев вернется к роли Чикатило. В тизере можно заметить сцены с телеведущим в образе убийцы из лесополосы.

К своим ролям также вернутся Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Роль ангарского маньяка исполнит Федор Лавров.

Фото: Okko Николай Козак на съемках сериала «Тень Чикатило»

Почему критиковали сериал «Чикатило»

Премьера первого сезона «Чикатило» состоялась 18 марта 2021 года, премьера второго — 17 марта 2022 года. Сериал рассказывает о двойной жизни Чикатило, которую он вел на протяжении 12 лет, о напряженном расследовании совершенных им убийств, о казни маньяка и его «второй личности».

«Чикатило» получил смешанные оценки экспертов и зрителей, в частности, критике подвергался выбор Нагиева на роль серийного убийцы. В некоторых отзывах отмечалось, что актера тяжело представить в образе Чикатило после ролей в комедийных проектах, таких как «Осторожно, модерн! 2» (прапорщик Василий Задов), «Кухня» (хозяин ресторана) и «Физрук» (учитель физкультуры и криминальный авторитет Фома).

«Я, конечно, уважаю желание Нагиева попробовать себя в принципиально новой роли. Не просто драматической, но еще и очень сложной. Чикатило был отвратительным человеком со множеством проблем, невротиком и импотентом с ненавистью к миру. Но как разглядеть этот образ в бывшем прапорщике Задове, хозяине ресторана из „Кухни“ и мощном Фоме из „Физрука“? Видимо, призвав все свое воображение. С таким же успехом можно было позвать на эту роль Сергея Безрукова. Может, это было бы даже лучше! Своим кастингом сериал уничтожил то, что могло стать его единственной фишкой», — пишет Михаил Григорян в своей рецензии на сайте «Кинопоиск».

Следователь Амурхан Яндиев, который занимался делом Чикатило, также негативно оценил выбор Нагиева на роль маньяка, однако отметил, что создателям сериала хорошо удалось воссоздать атмосферу тех лет.

«Нет, не похож он на Чикатило! И походка не та. Романыч ходил, как медведь, колени подгибал, стопы выворачивал. У него были больные суставы. Мимика у Чикатило тоже была другая. Видно, что актер очень старался, вживался в роль. Но нет!» — говорил Яндиев в беседе с kp.ru.

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