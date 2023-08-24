Оперативник ФСИН рассказал, как добился признаний от ангарского маньяка Подполковник ФСИН Дяшкин: ангарский маньяк разговорился на почве общих интересов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ангарский маньяк Михаил Попков

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в совершении еще трех преступлений, отбывая наказание в колонии ИК-6 «Торбеевский Централ» особого режима для пожизненно осужденных. Подполковник ФСИН Сергей Дяшкин рассказал в интервью Lenta.ru, что ему удалось добиться признаний благодаря общим интересам: преступник, как и сам оперативник, увлекался автомобилями. Дяшкин отметил, что маньяк «с блеском в глазах» рассказывал про Subaru.

Это было нечто: при разговоре об этой марке у него сразу загорались глаза: тут полный привод, а это моя любимая модель. Понятно, что человек увлечен этой темой. Когда оказалось, что у нас есть общий интерес, начался диалог, который в конце концов и дал результат, — пояснил подполковник.

Сотрудник ФСИН отметил, что потерпевших и убитых Попков помнит плохо, но точно может рассказать об обстоятельствах преступления. Маньяк особенно хорошо запомнил детали, связанные с автомобилями: на какой машине ехал, где посадил девушку в автомобиль и куда отвез.

Попков вспоминает машины и рассказывает про преступления, совершенные на них. Ту, кого он лишил жизни, осужденный может и не описать — все потерпевшие у него слились. Но он знает и помнит, где забирал девушек и где прятал десятки тел, — рассказал Дяшкин.

Прокуратура Иркутской области ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ангарского маньяка, который ранее был осужден за 83 убийства, а теперь подозревается в совершении еще трех преступлений. По версии следствия, в период с 1997 по 2003 год Попков убил трех женщин.