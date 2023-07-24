Ангарского маньяка будут судить по трем новым преступлениям СК передаст в суд расследование по трем новым преступлениям ангарского маньяка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Управление Следственного комитета по Иркутской области завершило расследование трех новых эпизодов преступлений, совершенных ангарским маньяком Михаилом Попковым, сообщил ТАСС руководитель СУ СК по региону Анатолий Ситников. Материалы дела будут переданы на рассмотрение в суд в ближайшее время, уточнил он.

Мы завершили расследование очередных трех эпизодов его (Попкова. — NEWS.ru) преступной деятельности и готовы в ближайшее время передать для утверждения обвинительного заключения прокурором, — сообщил Ситников.

Речь идет об убийствах, совершенных Попковым в начале 2000-х годов. По данным следствия, два из них произошли в Иркутске и одно — в Ангарске.

Как известно, ангарский маньяк орудовал на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. Мужчину смогли задержать во Владивостоке в 2012-м году. Следствие установило, что Попков причастен к убийству 81 человека, а также к трем покушениям на жизнь женщин. Его приговорили к двум пожизненным заключениям.

В январе 2023 года Попков изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Однако, как сообщил Telegram-канал SHOT, такой вариант исключен. По словам источника канала, этим маньяк лишь попытался напомнить о себе.