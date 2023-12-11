Родители обратились в полицию, узнав что парень их дочери — женщина Baza: 27-летняя женщина притворялась 17-летним парнем, встречаясь с школьницей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве против 27-летней местной жительницы завели уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетним, передает Telegram-канал Baza. В начале 2023 года гражданка познакомилась с 15-летней школьницей, представившись ей молодым человеком. Она представлялась именем Даня и лгала подруге, что ей 17 лет. Только позже она показала девочке свой паспорт, где указаны пол и настоящий возраст.

В сентябре общение возобновилось. Несовершеннолетняя приводила подругу к себе домой и представляла ее родителям как своего парня. 27-летняя девушка помогала по дому и часто оставалась ночевать в квартире юной подруги.

Школьнице спустя время пришлось признаться родителям, что ее друг — женщина, а не тинейджер. Родители обратились в полицию. Сама несовершеннолетняя призналась, что подруга приставала к ней по ночам, но дальше поцелуев дело не доходило.

Ранее в Уфе 22-летний мужчина дважды изнасиловал 15-летнюю девочку, с которой его брат играл в компьютерную игру Minecraft. Мать молодого человека требовала от потерпевшей расписку о том, что та добровольно вступила с ним в интимную связь. Позже девочка выяснила, что беременна от насильника.