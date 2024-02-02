«Домовенок Кузя» братьев Андреасян: когда премьера, почему критикуют

Фото: Атмосфера кино

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала первый тизер художественного фильма «Домовенок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Продюсерами картины выступили братья Сарик и Гевонд Андреасяны. Когда состоится премьера ленты, какой будет сюжет, кто исполнит главные роли, почему проект уже критикуют?

Что показали в трейлере, когда премьера

В тизере показано, как синеглазый домовенок Кузя с лохматыми белокурыми волосами выпадает из коробки для игрушек и, увидев в комнате девочку Наташу, притворяется куклой. Однако героиня успела заметить бегущего Кузю.

«Не притворяйся, я видела, что ты живой», — говорит девочка, обращаясь к домовенку.

Как рассказал Сарик Андреасян на своей странице в социальной сети, премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», — написал продюсер.

О чем фильм «Домовенок Кузя», кто сыграл главные роли

По сюжету домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы, гласит описание фильма на сайте «Кинопоиск».

Режиссером проекта выступил Виктор Лакисов. Главные роли исполнили София Петрова (Наташа), Марк Богатырев (папа Наташи), Алика Смехова (Баб-яга) и Евгения Малахова (мама Наташи). Также в картине снялись Олег Комаров и Алексей Гаврилов, которые сыграли сотрудников ДПС.

Фото: Атмосфера кино

За что критикуют «Домовенка Кузю»

Кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя в беседе с NEWS.ru тизер фильма «Домовенок Кузя», заявил, что режиссеры не могут придумать ничего своего и берут «обкатанные» сценарии. Он признался, что нейтрально-отрицательно относится к творчеству Сарика Андреасяна.

«Я абсолютно индифферентно отношусь ко всем творениям Сарика Андреасяна. Некоторые совсем не люблю, к некоторым равнодушен... Очень удручает, что режиссеры не могут ничего своего придумать и берут хорошо использованные, обкатанные старые сценарии. Работа того же Сарика „Тот еще Карлосон!“ — это издевательство над оригиналом», — подчеркнул кинокритик.

При этом Шнейдеров отметил, что до выхода самого фильма сложно и бессмысленно делать какие-либо прогнозы о том, как зрители отнесутся к нему. Он напомнил об успехе фильма «Чебурашка», несмотря на то что оригинальная история вышла в 1970-х годах.

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что авторам ремейков советских мультфильмов и киноклассики «хочется забинтовать руки». По его словам, нет никакого желания ходить на такие фильмы, чтобы не портить впечатления, которые сформировались еще в детстве.

«Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я как зритель просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел. Хочется оставить впечатления, которые сформировались еще в детстве, нетронутыми», — высказался критик в беседе с изданием «360».

Григорьев добавил, что переделанные персонажи оказываются чудовищной интерпретацией знакомых с детства образов, поэтому государству не стоило бы участвовать в создании таких лент.

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