Заседание по делу об убийстве в доме скопинского маньяка повторно отложили

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Судебное заседание по делу об убийстве, которое было совершено в доме скопинского маньяка Виктора Мохова, повторно отложили, говорится на сайте Скопинского районного суда Рязанской области. Преступление было совершено 2 августа 2022 года. По предварительным данным, Мохов участвовал в сокрытии информации об убийстве и помогал прятать труп, пишет «МК в Рязани».

Как уточняет издание, причиной переноса заседания и в первом, и во втором случаях стала неявка адвоката. Предварительное слушание перенесли на 3 октября 2023 года.

Скопинский маньяк был задержан в августе 2022 года, когда нарушил условия домашнего ареста — общался со свидетелем по делу, в котором является подозреваемым. В августе он помог скрыть следы убийства своему собутыльнику. Содержание под стражей Виктора Мохова, проходящего по делу об укрывательстве убийства, было прекращено в феврале 2023 года. Он освобожден из-под стражи из-за того, что закончился предельный срок его содержания по инкриминируемой статье.

В апреле 2023 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о завершении расследования по уголовному делу Мохова. По информации правоохранителей, дело передано в суд для рассмотрения по существу.