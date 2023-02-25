Скопинского маньяка отпустили на вольные хлеба Скопинского маньяка Мохова отпустили из-под стражи из-за окончания предельного срока содержания

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Содержание под стражей «скопинского маньяка» Виктора Мохова, проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России. Он освобожден из-под стражи из-за того, что закончился предельный срок его содержания по инкриминируемой статье.

По решению суда прекращен срок содержания под стражей, — говорится в сообщении СКР.

Решение о прекращении ареста было принято еще в десятых числах февраля. До этого региональные СМИ сообщали, что Мохов был замечен в местном магазине.

Мохов был задержан в августе 2022 года, когда нарушил условия домашнего ареста — общался со свидетелем по делу, в котором является подозреваемым. В августе Мохов помог скрыть следы убийства своему собутыльнику, с которым вместе отмечал День ВДВ. Тот убил другого знакомого в доме скопинского маньяка в ходе пьяной драки. По версии следствия, после этого Мохов и подозреваемый в убийстве попытались скрыть тело в заброшенном доме.

Мохов стал известен после раскрытия двойного похищения несовершеннолетних девочек в 2000 году. Он удерживал их в подвале и насиловал в течение четырех лет. Суд тогда приговорил Мохова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.