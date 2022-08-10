В доме «скопинского маньяка» убили человека, Мохову грозит новое дело

Фото: Кадр из видео YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Виктор Мохов

В доме «скоппинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство. Как сообщает «МК в Рязани», в отношении него могут возбудить новое уголовное дело, поскольку мужчина помогал скрывать следы преступления.

По данным следствия, 2 августа в гости к Мохову пришли пятеро знаковых. Сначала компания выпивала, но в какой-то момент хозяин обвинил 43-летнего Сергея Щукина в краже у него гуся. Между мужчинами вспыхнула ссора, в которую вмешался Евгений Полищук. Следствие считает, что именно он ударил «вора» локтем в шею и убил его на месте.

После этого, по предварительным данным, ночью Полищук вместе с Моховым оттащили тело во двор заброшенного дома, где через пару дней и нашли труп. Через некоторое время полиция задержала нападавшего и тот дал признательные показания.

Мохову же может грозить уголовное ответственность за укрывательство особо тяжкого преступления. В настоящее время ему назначено 10 суток ареста за несоблюдение административных требований суда: согласно решению суда, вынесенного ему в 2004 году, ему запрещено в течение шести лет посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Скопинского района без разрешения и покидать дом в ночное время.

Мохов получил кличку «сколпинский маньяк» после того, как в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и насильно удерживал их в подвале в течение четырех лет. Известно, что он издевался над подростками и насиловал школьниц, одна из которых к моменту освобождения из плена была трижды беременна от Мохова.

Суд тогда приговорил Мохова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.