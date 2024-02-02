Сериал Бортко и фильм Локшина: какой «Мастер и Маргарита» лучше?

Фото: Атмосфера кино

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Кому-то показалось удивительным, что новая экранизация «Мастера и Маргариты» вызвала такие дискуссии и породила настолько полярные мнения? Мне — нет, и вот почему.

Прежде всего, роман Михаила Булгакова уж очень любим нашим читателем. Он даже не просто дорог нам, но и является предметом национальной гордости. Как вы будете относиться к тому, что ваш гость, к примеру, схватит без спросу с полки и станет жонглировать священным для вас предметом? Пиетет по отношению к произведению! Вот тот минимум, на который вправе рассчитывать зритель, придя на встречу с экранизацией Михаила Булгакова.

Бортко справился

Ничего хорошего я не ждал в 2005 году от многосерийной постановки «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко, даже несмотря на триумф его экранизации «Собачьего сердца». Слишком сложный, архисложный материал. Никакие технологии не заменят духа романа, его атмосферы, которая возникает при чтении. Причем, заметим, нюансы у каждого свои и зависят только от воображения читателя.

Но я с радостью вынужден был признать, что ошибался. Да, образ, воплощенный Александром Галибиным, не вполне соотносился с моим представлением о Мастере. Тем более если говорит он голосом Сергея Безрукова. Плюс кажутся несколько затянутыми сцены в клинике.

Но все это мелочи в сравнении с идеально перенесенным на экран духом романа. И, конечно же, здесь все пропитано уважительным отношением к первоисточнику. Именно такое следование букве произведения один из современных критиков пренебрежительно назвал «чтением вслух по ролям». Что ж, это тоже позиция. Почему бы и нет?

Зачем перекладывали плитку?

Теперь о свежей постановке «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина. К просмотру я готовился с не меньшим предубеждением, чем к фильму Владимира Бортко. И тоже причиной тому был прежний опыт знакомства с творчеством Локшина. Я имею в виду его приключенческую мелодраму «Серебряные коньки».

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Признаюсь, я большой поклонник этого фильма. Я ждал зрелища от новой работы режиссера, и я его получил. Но чего мне точно не хватило, так это Михаила Афанасьевича Булгакова. В принципе, ничего не имею против авторского отношения к материалу. Но додумывать, дорисовывать, договаривать и урезать надо, не теряя чувства меры.

Нет смысла пересказывать все фантазии по поводу образа «достроенной» сталинской Москвы и взрыва, уничтожающего ее, под слова «Тьма накрыла ненавидимый прокуратом город»; перекладывания тротуарной плитки (понятный месседж) и красноармейцев, караулящих распятого Иешуа.

Однако все это в итоге складывается в одну большую-пребольшую антисоветскую и антироссийскую фигу. Я уверен, что найдутся зрители, которым это очень импонирует. Но вряд ли все это останется незамеченным и теми, кто не разделяет такие «плевки» в прошлое нашего государства. Не думаю, что их меньшинство. По тому, насколько вольно обращаются с первоисточником создатели картины, ее смело можно отнести к авторскому кино. Хотя, по некоторым сведениям, половину суммы на производство выделил Фонд кино. Его полное название — Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Что-то здесь не стыкуется, не находите?

Не эксперты, а поклонники

Я намеренно оставил за скобками все, что связано с биографией и личностью Михаила Локшина. Кому охота, тот найдет это в одну секунду. Но в фильме, тем более если речь идет об экранизации классики, не следует, на мой взгляд, сводить счеты с историей. А точнее, пытаться реставрировать ее в угоду своим убеждениям. Вот, и Булгакова лучше не «редактировать». Он столько себя редактировал, работая над романом, что не снилось ни вымышленному писателю Мастеру, ни реальному режиссеру Локшину.

Не выдержав развернувшейся дискуссии по поводу новой ленты, наконец, сорвался и сам Мастер (Евгений Цыганов): «Откуда столько экспертов по Булгакову?» Да не экспертов, Евгений, а поклонников!

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