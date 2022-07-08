Звезда «Маленькой Веры» раскрыл сюжет продолжения фильма Актер Андрей Соколов сообщил об отказе всех артистов от съемок в фильме «Маленькая Вера — 2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Соколов

Народный артист России Андрей Соколов рассказал о фильме «Маленькая Вера — 2». В беседе с NEWS.ru он раскрыл сюжет продолжения скандальной картины, герой которой в исполнении актера Юрия Назарова после смерти должен был наблюдать за родственниками с небес. Однако, по словам Соколова, вторая часть фильма, задуманная режиссёром Василием Пичулом еще 15 лет назад, не будет снята, так как все артисты отказались от участия в проекте.

Лет 15 назад Вася (режиссёр Василий Пичул. — NEWS.ru) предложил снять продолжение фильма [«Маленькая Вера»]. Был даже написан сценарий. По сюжету герой Юрия Назарова (он же умер) попадает на небеса и оттуда смотрит за тем, что происходит здесь на Земле. Но никто из артистов, снимавшихся в «Маленькой Вере», не согласился сниматься, все отказались со словами извинений, уважения и любви. И продолжение не состоялось, — рассказал Соколов.

По мнению артиста, вышедшая на экраны в 1988 году «Маленькая Вера» — хорошая картина. Однако он усомнился в том, что современный зритель смог бы правильно воспринять ленту.

Это все-таки фильм нашего поколения, — заключил актер.

Ранее соавтор режиссера Карена Шахназарова сценарист Александр Бородянский рассказал NEWS.ru, что фильм «Мы из джаза — 2» вряд ли когда-нибудь выйдет в прокат. Драматург объяснил это участием в проекте украинских партнеров. По мнению Бородянского, продолжения не будет, так как «в основе все-таки российское кино, на Украине бы этого не поняли».