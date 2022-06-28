«Предатели нигде не нужны»: Андрей Соколов высказался об уехавших звёздах Андрей Соколов заявил об отсутствии смысла обсуждать мотивы уехавших из России звёзд

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Соколов

Андрей Соколов заявил, что не видит смысла обсуждать мотивы артистов, уехавших из России после начала спецоперации на Донбассе. В беседе на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» народный артист России высказал своё личное мнение по этому поводу.

По словам актёра, таких людей он считает предателями, поэтому причины их отъезда считает несущественными. Соколов отметил, что предатели не нужны нигде.

Предатели нигде не нужны, поэтому критика критике рознь. Когда тебе делают хирургическую операцию на животе, не время хирургу говорить о том, какие ему лекарства пить потом. Надо сейчас делать, а потом уже думать, что и как будет дальше, — сказал российский артист.

Ранее известная актриса Лариса Бравицкая раскритиковала эмиграцию российских звезд после начала специальной операции. Подобному явлению артистка дала название «галковщина» и уточнила, что комика Максима Галкина в данном случае использует как имя нарицательное.