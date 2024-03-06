Бурунов, Путин, молодая возлюбленная: как сейчас живет Леонардо ДиКаприо

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Леонардо ДиКаприо

Американский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо приступил к работе над новым проектом. Где сейчас снимается артист, что известно о его личной жизни, какие последние новости о нем выходили?

С кем сейчас встречается ДиКаприо

В конце ноября прошлого года появилась информация о том, что Леонардо ДиКаприо вновь начал встречаться с молодой моделью. Его избранницей стала 25-летняя итальянская макенщица Виттория Черетти.

Впервые пару вместе заметили на вечеринке в честь Хэллоуина, проходившей на окраине Западного Голливуда. Папарацци засняли, как модель положила руку на ягодицы артиста.

Кроме того, в августе 2023 года Черетти сообщила о расставании с супругом, диджеем Маттео Миллери, с которым состояла в браке три года.

«За последние несколько месяцев Лео и Виттория провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», — рассказывал СМИ инсайдер.

По словам источников, ДиКаприо серьезно относится к новой возлюбленной.

«Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере. ДиКаприо встречается только с Черетти, потому что у нее есть все, что он ищет в своем партнере», — говорят в окружении пары.

Также актера привлекает озабоченность модели экологическими проблемами, поскольку он сам борется за сохранение океанов и лесов с 1998 года.

Фото: IK ALDAMA/Global Look Press Виттория Черетти

Как ДиКаприо занимается благотворительностью

Леонардо ДиКаприо является основателем экологической группы Earth Alliance. Фонд был основан в 1998 году, его миссия — защищать дикую природу. Фонд предлагает решения, как восстановить находящийся под угрозой баланс в экосистеме, обеспечить здоровье и благополучие населяющих Землю видов.​

ДиКаприо отмечал, что его группа «поддерживает работу 100 организаций», как в США, так и за пределами страны.

«Эти грантополучатели занимаются активной деятельностью на местах, защищают наши океаны, леса и находящиеся под угрозой исчезновения виды для будущих поколений и решают неотложные, существующие проблемы изменения климата», — объяснял актер.

Откуда у ДиКаприо русские корни

Леонардо ДиКаприо имеет русские корни благодаря бабушке Елена Степановне Смирновой, которая родилась в Перми в 1915 году. После переезда в Америку женщина изменила имена на Хелен.

В 2003 году актер вместе с бабушкой принял участие в фестивале российского кино в Лос-Анджелесе. Родственница артиста умерла в 2008-м в 93-летнем возрасте. Русским также был дедушка ДиКаприо.

«Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала», — рассказывал актер в интервью.

О чем ДиКаприо говорил с Путиным

В 2010 году Леонардо ДиКаприо посетил Россию. Он приехал в Санкт-Петербург для участия в международном Тигрином форуме, а также пообщался с Владимиром Путиным, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны.

В рамках форума ДиКаприо и Путин обсудили проблемы сохранения численности тигров в мире. Глава российского правительства рассказал о том, как возникла идея создания в РФ отдельной программы по поддержке этих животных.

Также Путин назвал ДиКаприо «настоящим мужиком».

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС/kremlin.ru Владимир Путин

Какой фильм с ДиКаприо вышел в прошлом году

В 2023 году в международный прокат вышел фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», снятый по одноименному роману Дэвида Гранна.

По сюжету, вскоре после Первой мировой Эрнест Беркхарт (Леонардо ДиКаприо), отслуживший во Франции поваром, приезжает в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж, разбогатевших из-за обнаруженной на их земле нефти. Там живет его дядя Уильям Хейл по прозвищу Король (Роберт ДеНиро) — друг индейцев и большой человек.

Король убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл (Лили Гладстоун), молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Беркхарту, а для этого должны умереть мама Молли, ее сестры и она сама.

Уже за первый уикенд картина собрала более $23 млн в домашнем прокате. Во второй уикенд эта сумма удвоилась, а касса мирового проката превысила $80 млн.

Таким образом «Убийцы цветочной луны» вошли в тройку лучших дебютов Скорсезе на широком экране, уступив «Отступникам» ($26,9 млн) и «Острову проклятых» ($41 млн), в которых тоже снимался ДиКаприо.

Фото: Apple Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Убийцы Цветочной Луны»

Почему Бурунов перестал озвучивать ДиКаприо

Актера Сергея Бурунова долгое время называли «российским голосом Леонардо ДиКаприо». Он озвучивал артиста с 2004 года, став его голосом в 13 фильмах. Однако в новой картине «Убийцы цветочной Луны» ДиКаприо озвучил другой актер.

Бурунов объяснил, что на этот раз американский продакшен выбрал другого артиста над работы для озвучкой. В комментарии к сообщению пользователи предположили, что такое решение может быть связано с закрытием московского офиса студии дубляжа «Невафильм», которая до 2022 года сотрудничала с Disney, Warner Bros, Universal Pictures, Sony и другими западными кинокомпаниями.

В итоге в «Убийцах цветочной Луны» ДиКаприо говорил голосом актера Владимира Маслакова.

В каком фильме ДиКаприо снимается сейчас

Сейчас Леонардо ДиКаприо вместе с актером Шоном Пенном снимается в фильме Томаса Андерсона. Производство картины началось в Калифорнии.

Название ленты пока неизвестно, детали сюжета тоже не раскрываются, однако, по данным Deadline, события будут разворачиваться в наши дни. Проект станет самым дорогим в карьере режиссера.

Читайте также:

«Понимаю, что без СВО было бы очень плохо»: где сейчас актер Андрей Соколов

Нагиев, тайная свадьба, «Чикатило»: как сейчас живет актер Дмитрий Власкин

СВО, дружба с Киркоровым, Грузия: как сейчас живет актер Виталий Гогунский