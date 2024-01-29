Ди Каприо не дают Оскара, потому что он за Путина?

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

После объявления номинантов на присуждение премий Американской академии кинематографических искусств «Оскар» за 2023 год Леонардо Вильгельм Ди Каприо снова «в пролете». Его главная роль в криминальной драме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» не впечатлила академиков. Почему снова? По моему мнению, Ди Каприо — самый недооцененный из всех выдающихся актеров мирового кинематографа, даже несмотря на «вымученный» в 2015 году «Оскар» за роль в «Выжившем».

Оставим в покое большую часть фильмов, где он оказался вне списка соискателей награды. Пробежимся по тем случаям, когда он останавливался (его останавливали) в шаге от триумфа. А также вспомним другие вопиющие случаи игнорирования актера. Его первый «холостой выстрел» случился более 30 лет назад после выхода фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993). Он мог стать лучшим актером второго плана. Но не стал. Точнее, не получил главной награды. За эту выдающуюся роль он не досчитался и «Золотого глобуса» — второй по значимости премии в американском кино.

Впрочем, в ту пору горевать было рано. До «Титаника», после которого на Леонардо свалилась беспрецедентная мировая слава, оставалось еще четыре года. В 1995 году Шэрон Стоун уговаривает режиссера вестерна «Быстрый и мертвый» снять в одной из ролей молодого Ди Каприо и даже платит ему гонорар из своего кармана. И снова удача. 1996 год был ознаменован лентой «Ромео + Джульетта». Актер довольствуется «Серебряным львом» Берлинского кинофестиваля.

Фото: Apple Studios/Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Странная близорукость

И вот он — «Титаник», при бюджете $240 млн собравший в прокате $1,8 млрд. Стоит ли подробно говорить обо всех достоинствах этого блокбастера? И как же академики оценили вклад нашего героя в небывалый успех картины? А никак! Номинация на «Золотой глобус» и «Спутник», а также премия канала MTV, полагаю, стали слабым утешением для актера.

Тогда это показалось какой-то дикой несправедливостью. Но загадочная близорукость американских академиков еще не раз обходила вниманием Ди Каприо, ставшего со временем одним из лучших актеров Голливуда. Всего три номинации на «Оскар»: «Авиатор» (2004), «Кровавый алмаз» (2006) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).

Пока, наконец, как бы нехотя ему не дают статуэтку за роль в «Выжившем» (2015). Выдающиеся роли в лентах «Поймай меня, если сможешь», «Отступники», «Банды Нью-Йорка», «Великий Гэтсби», «Джанго освобожденный» академики не видят в упор. Дальше будет еще одна номинация за роль в фильме «Однажды в... Голливуде» и все. 76 ролей — один «Оскар». Хоть еще один фильм снимай — «Неприжившийся».

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press Леонардо Ди Каприо

«Наш» Лео

Ну а в нашей стране Леонардо Ди Каприо любят как своего. Иногда даже кажется, что он нам дороже, чем поклонникам в США. Может быть, тут нелишне вспомнить, что актер имеет русские корни. Его бабушка по материнской линии Хелена Инденбиркен (урожденная Елена Степановна Смирнова) была среди эмигрантов первой волны. И в 2010 году на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на «международном тигрином форуме» актер утверждал, что у него есть русские корни и он считает себя русским наполовину.

В целом Леонардо не часто бывает замешан в каких бы то ни было скандалах. Никакие дурные слухи к нему сильно не прилипают и не тянутся шлейфом из года в год. Ди Каприо жертвует очень большие деньги на благотворительные проекты, связанные с защитой окружающей среды. Но в целом живет не на показ. Славы и денег ему хватает выше крыши.

Что же касается несправедливости, возможно, я слишком субъективен, но разве банальная зависть не возникает там, где есть талант, успех и деньги?

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