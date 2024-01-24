«Оскар-2024»: победит здравый смысл или «толерантность»?

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Мы потеряли интерес к международному музыкальному конкурсу «Евровидение». Потому, что это давно уже не конкурс выдающихся солистов или коллективов вроде АВВА (победитель 1974 года). Сейчас Евровидение — это какое-то странное сборище персонажей. И вот сегодня понимаешь — американский «Оскар» нас тоже не особо и волнует. Ловишь себя на растущем равнодушии ко всему, что происходит внутри американской киноакадемии. Интересуешься либо по инерции, либо по профессиональной необходимости.

Вот только что объявили номинантов во всех категориях. На премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво».

Нашей страны, разумеется, нет в разделе «Лучший фильм на иностранном языке». Как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович Бендер-Задунайский: «Мы чужие на этом празднике жизни!» И вот ведь странно — никакой досады от того, что мы не оказались в мире толерантных грез. Назову для полноты картины «правильные» страны-номинанты: Италия, Япония, Испания, Германия, Великобритания.

Такие вот сейчас требования

Если представить себе, что российский фильм оказался в этом списке (а сегодня это вообразить практически невозможно), то даже отброшенные Американской академией кинематографических искусств и наук политические мотивы вряд ли открыли бы нам дорогу в финал конкурса. И вот почему. Еще в 2020 году были объявлены новые требования для фильмов — претендентов на «Оскар».

Фото: Barbara Munker/dpa/Global Look Press

В них три основных раздела критериев: расовый, половой и связанный с особенностями здоровья. Если коротко и конкретно, то минимум один из главных или заметных героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. И не менее 30% актеров второго плана должны быть женщинами, представителями этнических меньшинств, членами различных сообществ или людьми с особенностями физического или ментального развития. Кстати, и главная сюжетная линия должна быть связана с одной из этих групп населения.

Надеюсь, вам понятно, откуда в западном кино берутся темнокожие английские королевы (мини-сериал «Анна Болейн»). И почему в английской версии «Золушки» 2021 года фея — афроамериканец.

Таким образом, чтобы вписаться в эту всепоглощающую толерантность, оскароносный российский фильм «Москва слезам не верит» должен быть немного адаптирован. Из трех подруг одна, допустим, могла бы принадлежать к ЛГБТ-сообществу (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), еще одна — иметь азиатское происхождение. Гоша, он же Гога, должен страдать биполярным расстройством и, разумеется, быть чернокожим. Любовник главной героини, с которым у нее, как говорится, не срослось, видимо, просто не любит девочек.

И так получается, что самый нормальный из них — это хоккеист-алкоголик Гурин (он должен быть латиноамериканского происхождения). Сюжет же фильма должен крутиться вокруг трансгендера Родиона Рачкова, который, не сумев адаптироваться в нетолерантном советском обществе, эмигрирует в просвещенную Европу.

Грустить не стоит

Если вам стало чуточку весело, то учтите, что Американская киноакадемия в принципе не поняла бы этой иронии. Там сейчас живут именно в таком искаженном мире. Где не осталось места таким шедеврам, по достоинству оцененным когда-то их коллегами, как «Война и мир», «Дерсу Узала», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» (победители прошлых лет). Где уже никогда не бывать в номинации кинолентам, сравнимым с великими фильмами: «Братья Карамазовы», «А зори здесь тихие...», «Военно-полевой роман», «Кавказский пленник», «12» и другие.

Так что не будем печалиться и грустить по «Оскару», пусть «Оскар» грустит и печалится о нас!

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