Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия огласила списки претендентов на главную кинопремию мира, пишет The Hollywood Reporter. Фаворитом грядущей церемонии стал фильм Райана Куглера «Грешники», получивший рекордные 16 номинаций.

В борьбу за награду в категории «Лучший фильм» вошли десять картин, включая «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций). Интрига сохраняется в режиссерской гонке, где соревнуются Хлоя Чжао («Гамнет»), сам Андерсон и Куглер. За титулы лучших актеров поборются Майкл Б. Джордан, Леонардо Ди Каприо, Эмма Стоун и другие звезды.

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

Церемония награждения проведет Конан О’Брайен. Она обещает стать одной из самых захватывающих и состоится 16 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что российский аниматор Константин Бронзит получил номинацию за мультфильм «Три сестры» на премию киноакадемии США «Оскар». Художник рассказал, что собирается поехать на церемонию.