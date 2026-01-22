Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 21:55

Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»

Кадр из фильма «Грешники» Кадр из фильма «Грешники» Фото: CAP/PLF/Global Look Press
Американская киноакадемия огласила списки претендентов на главную кинопремию мира, пишет The Hollywood Reporter. Фаворитом грядущей церемонии стал фильм Райана Куглера «Грешники», получивший рекордные 16 номинаций.

В борьбу за награду в категории «Лучший фильм» вошли десять картин, включая «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона (13 номинаций). Интрига сохраняется в режиссерской гонке, где соревнуются Хлоя Чжао («Гамнет»), сам Андерсон и Куглер. За титулы лучших актеров поборются Майкл Б. Джордан, Леонардо Ди Каприо, Эмма Стоун и другие звезды.

С этого года академия вручает награду в новой номинационной категории — «Лучший кастинг». В ней оказались среди прочих фильмы «Хамнет» и «Секретный агент».

Церемония награждения проведет Конан О’Брайен. Она обещает стать одной из самых захватывающих и состоится 16 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что российский аниматор Константин Бронзит получил номинацию за мультфильм «Три сестры» на премию киноакадемии США «Оскар». Художник рассказал, что собирается поехать на церемонию.

