«Барби» и «Оппенгеймер» поборются за «Оскар» в номинации «Фильм года» В Лос-Анджелесе названы номинанты на Оскар-2024

Фото: Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Барби»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар». Трансляцию церемонии вел телеканал ABC. Так, на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты картины «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво».

В номинации «Лучшая актриса» представлены Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»). В категории «Лучшая мужская роль» на «Оскар» претендуют Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер») и Джеффри Райт («Американское чтиво»).

Ранее фильм «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов», в том числе за лучший драматический фильм, лучшего режиссера (Кристофер Нолан), лучшего актера драматического фильма (Киллиан Мерфи), лучшего актера второго плана (Роберт Дауни-младший) и лучшую музыку к фильму. «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса был признан лучшим комедийным фильмом, а снявшаяся в нем Эмма Стоун — лучшей актрисой комедии или мюзикла. Также по два «глобуса» получили «Барби» (лучшая песня в исполнении Билли Айлиш и лучший прокат), «Оставленные» (лучший актер комедии Пол Джаматти и лучшая актриса второго плана Девайн Джой Рэндольф) и «Анатомия падения» (лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке).