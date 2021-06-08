«Новый расизм»: Пушков о сериале c чернокожей королевой Англии

https://static.news.ru/photo/fc56d816-c81c-11eb-a6c8-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал в своём Telegram-канале на разгромные оценки сериала «Анна Болейн» про английскую королеву-консорта Анну Болейн, сыгранную чернокожей актрисой и моделью Джоди Тёрнер-Смит. По его мнению, рейтинг 1,2 из 10 на IMDb — «реакция здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма».

Вплоть до того, чтобы искажать их участием (с меньшинствами. — NEWS.ru) историю своей страны, да и литературу — от Шекспира до Гофмана. Не была Анна Болейн чёрной и быть ею не могла. Не был Ромер чёрным и быть им не мог. И не мог быть чёрным Щелкунчик у прусского писателя 18 века Эрнста Гофмана. И не потому, что все они были расистами, а по той простой причине, что жили они в обществах белых людей и писали про белых, а не о чёрной Африке или американских рабах, — написал политик.

Рейтинг картины на портале IMDb составил 1,2 из 10.

Накануне Тёрнер-Смит заявила, что никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями и образами, которые может воплотить на экране. Не всем зрителям понравилось, что роль супруги короля Генриха VIII досталась темнокожей звезде. С ней согласна Талисса Тейшейра, сыгравшая в исторической картине любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. По её словам, приглашение цветных актёров в сериал стало примером «сознательного отношения к личности».

Ранее сообщалось, что сыгравший роль феи-крёстной в новой картине «Золушка» американский артист Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По его словам, он скрывал диагноз от широкой публики 14 лет, передаёт журнал The Hollywood Reporter. Про неизлечимый недуг не знала даже мать актёра.