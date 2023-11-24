Спилберг, Сталлоне, Ди Каприо: у кого из звезд есть связи с Россией

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Американский актер Стивен Сигал признался, что считает себя полностью русским после получения российского паспорта. По словам артиста, семья его отца жила во Владивостоке. Кто еще из мировых знаменитостей имеет славянские корни или связи с Россией — в материале NEWS.ru.

Что сказал Сигал о русских корнях

Сигал не раз отмечал, что у его отца есть русские корни, а мать была хорошо знакома с русской культурой. Актер подчеркивал, что вырос в русской семье. «Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — заявил артист на учредительном съезде Международного движения русофилов в марте 2023 года.

Почему Спилберг называл себя «русским из Украины»

76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг, известный по фильмам «Челюсти», «Назад в будущее» и «Люди в черном», не раз признавался, что вырос в доме, где говорили по-русски и ели борщ. Его еврейские дедушка и бабушка по отцовской линии эмигрировали в Америку из Российской империи в 1906 году. Самуэль Шпильберг и Ривка Чечик жили в городе Каменец-Подольске, который находится в Хмельницкой области на территории современной Украины. Дедушка будущего режиссера по материнской линии Филипп Познер также был иммигрантом из Одессы.

В январе 2022 года во время презентации своего фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Спилберг объяснил, почему сделал противниками главного героя именно русских. По его словам, действие происходило во время холодной войны, когда американцы считали врагами граждан СССР.

«Во-первых, я сам русский. Мои предки родом из Украины. Но когда мы решили, что действие четвертой части должно разворачиваться в 1957 году, то нам ничего не оставалось, как сделать их русскими. Ведь Вторая мировая закончилась, и началась холодная война, и других врагов у Америки тогда не было», — сообщил Спилберг.

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press Стивен Спилберг

Кто из родственников Пэлтроу родом из Нижнего Новгорода

51-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу родилась в семье еврейского кинорежиссера Брюса Пэлтроу и немецкой актрисы Блайт Даннер. Дедушка знаменитости по линии отца происходил из известного раввинского рода Палтрович и жил в Минске, прадедушка был родом из Нижнего Новгорода. Семья будущей звезды кино переехала в Америку, после чего изменила фамилию Палтрович на Пэлтроу.

В каком городе России жила бабушка Ди Каприо

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо не скрывал, что очень любил свою русскую бабушку Елену Степановну Смирнову, родившуюся в городе Перми в 1915 году. После переезда в Америку имя бабушки Лео изменили на Хелен. Ди Каприо признавался, что именно она воспитала в нем такие качества, как твердость характера и трудолюбие. В 2003 году актер вместе с бабушкой принял участие в фестивале российского кино в Лос-Анджелесе. Елена умерла в 2008-м в 93-летнем возрасте. Русским также был дедушка Лео.

Фото: IMAGO/Global Look Press Леонардо Ди Каприо

«Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала. Я не могу комментировать, насколько я сам „настоящий мужик“, но если во мне и есть что-то подобное, то это от них», — сказал однажды Ди Каприо в интервью.

Где родилась бабушка Харрисона Форда

Бабушка голливудского актера Харрисона Форда родилась и жила в Минске. Анна Лифшиц происходила из еврейской семьи и уехала из Российской империи в Америку в 1907 го­­ду. В США она вышла замуж за водителя трамвая Игоря Нидельмана, который также бежал из страны и сменил имя на Гарри. У пары родилась дочь Дороти, впоследствии ставшая матерью Харрисона Форда.

Белорусские предки знаменитого актера жили в Америке небедно. Их дом в городке Парк Ридж в 30 километрах от Чикаго сохранился до сих пор. Особняк занимает территорию 196 кв. метров, в нем расположены три спальни, гостиная, столовая, небольшая терраса. Сейчас поместье выставлено на продажу.

В 2013 году Форд рассказал, что во время проходивших в России съемок картины «К-19», где он сыграл русского капитана подводной лодки, он заметил, что лица россиян напоминают ему предков.

«Моя бабушка была белорусской еврейкой. Бабушка по материнской линии. Так что русские корни и вправду присутствуют», — сообщил он в интервью KP.RU в 2013 году.

У кого из родственников Сталлоне был бизнес в Одессе

Бабушка и дедушка 77-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне Роза Рабинович и Чарльз Лейбовиц выросли в Одессе. Семья будущей звезды Голливуда владела несколькими ткацкими фабриками и жилыми домами в центре города.

Позже предки Сталлоне эмигрировали в США, долго скрывая свое происхождение, называя себя русскими. Мама Сильвестра, астролог Жаклин Сталлоне-Лейбовиц, в середине 1980-х прилетала в СССР и виделась с Михаилом Горбачевым. Сам Сталлоне ни разу не ездил на Украину.

Фото: Andrew Lahodynskyj/Keystone Press Agency/Global Look Press Сильвестр Сталлоне

Почему Дэвид Духовны считал себя русским

Звезда сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны долго считал, что у него русские корни. Он выяснил, что его отец был украинцем, а дед эмигрировал в США из города Бердичева Российской империи (сейчас город в Житомирской области Украины). Семья папы актера — писателя Амрама — переехала в США, когда генеральным секретарем в СССР был Иосиф Сталин.

«Я вырос, думая, что я русский, но только сейчас понял, что на самом деле я украинец. Никогда не поздно измениться», — написал в своем блоге актер в 2014 году.

Кого из родных Райдер назвали в честь Гагарина

Бабушка и дедушка американской актрисы Вайноны Райдер по фамилии Томчины тоже имигрировали в США в прошлом веке. Из-за путаницы в документах при пересечении границы с Америкой фамилия семейства мистическим образом изменилась на Горовитц. Впоследствии Вайнона взяла себе творческий псевдоним Райдер. Кстати, брата Вайноны назвали Юрием — в честь Юрия Гагарина.

Где жили родители Натали Портман

Предки 42-летней американской актрисы Натали Портман по материнской линии — евреи из Российской империи. Ее родители переехали из Кишинева в Израиль, когда девочке было всего три года. Там они сменили фамилию Эдельштейн на Стивенс. Впоследствии Натали взяла себе в качестве псевдонима Портман — девичью фамилию бабушки.

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press Натали Портман

Кто из родственников Хелен Миррен похоронен в Москве

78-летняя британская актриса Хелен Миррен — урожденная Елена Васильевна Миронова. Дедушка артистки Петр Васильевич Миронов был военным инженером и служил в Русском правительственном комитете в Лондоне, где занимался закупками оружия и военного оборудования для русской армии. После революции 1917 года он бежал в Великобританию. Предки Миррен были аристократами, их имение располагалось в Гжатске под Смоленском.



После переезда в Англию отец будущей звезды Голливуда сменил имя Василий Миронов на Бэзил Миррен. Впоследствии, приехав в Россию, Хелен Миррен нашла имя своего прапрапрапрадедушки по отцовской линии фельдмаршала Каменского, воевавшего против Наполеона, на экскурсии по Кремлю. Актриса также обнаружила в центре Москвы могилу прабабушки.

Каким русским именем назвали Николь Шерзингер

Бабушка 45-летней американской певицы и модели Николь Шерзингер родилась во Владивостоке, откуда переехала на Гавайи. В честь русской родственницы исполнительнице дали второе имя Прасковья. Полное имя звезды звучит как Николь Прасковья Эликолани Валиенте Шерзингер. Известная по главной роли в мюзикле «Кошки» певица не раз говорила, что ставит интересы своих родственников превыше собственных, и показывала фото любимой бабушки, которая всю жизнь прожила на Гавайях.

В каком городе жили предки Скарлетт Йоханссон

Прадедушка и прабабушка голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон были белорусскими евреями и жили в городе Несвиже недалеко от Минска, который входил в состав Российской империи. Барух Ицхак работал сапожником, у него был большой деревянный особняк на улице Шпитальной, о чем свидетельствуют местные исторические документы.

Как и многие евреи того времени, прадедушка актрисы поехал в Америку в поисках лучшей жизни. Он поселился в Бруклине, где в то время было много его земляков. Вскоре у Ицхака родилась дочь Дороти, бабушка Скарлетт Йоханссон. Остальные родственники актрисы из Несвижа, вероятно, погибли во время Второй мировой войны.

Фото: IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

У кого еще из звезд есть предки из России и СССР

Российские корни есть у чернокожей актрисы Вупи Голдберг. Прабабушка звезды по линии матери жила в царской России. Будущая звезда Голливуда взяла себе фамилию прабабушки-одесситки Голдберг.

Родители американского актера Дастина Хоффмана были родом из Киева и жили в СССР, в 1920-х они перебрались в США.



Дедушка американского актера Майкла Дугласа жил под Могилевом на западе Российской империи, но в 1908 году вместе с женой уехал из страны. Майкл Дуглас и его отец Кирк родились уже в США.



Актриса Мила Йовович до пяти лет жила в СССР. В 1980 году ее мама покинула Советский Союз и переехала в Лос-Анджелес, так как вышла замуж за сербского врача Богдана Йововича. Пытаясь заработать, он совершил финансовую махинацию и был осужден на 20 лет. Через семь он освободился, но пара не смогла спасти брак. Мила Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном, у супругов есть три дочери.

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