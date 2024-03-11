«Все сложно, ведь я украинец»: как сейчас живет актер Николай Козак

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Николай Козак

Актер Николай Козак активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах артист задействован сейчас, что он говорил о спецоперации?

Чем известен Козак

Николай Козак родился 26 декабря 1966 года в Александрии на Украине. Учился сначала в Львовской театральной студии, затем в Казанском театральном училище.

Козак был удостоен звания заслуженного артиста Республики Татарстан. В кино он дебютировал в 2003 году в сериале «Неотложка».

Также актер снимался в проектах «Адъютанты любви», «Атлантида», «Позвони в мою дверь», «Правосудие волков», «Хранитель», «БАгИ», «Южный календарь», «Чучело-2», «Сибирь. Монамур», «Камень», «Пираньи», «Легавый», «Тихая охота», «Старое ружье», «Мент в законе 9», «Мама по контракту», «Викинг», «Ивановы-Ивановы», «Спящие-2», «Возмездие», «СМЕРШ», «Чернобыль», «Чикатило», «Нагиев на карантине», «Старые шишки», «1941. Крылья над Берлином», «Морячка» и других.

Всего в фильмографии Козака более 120 работ.

Что известно о личной жизни Козака

Николай Козак практически ничего не говорит о личной жизни. Его жена Елена Паншютина является его однокурсницей по казанскому училищу. Она моложе супруга на 17 лет. Пара воспитывает двух дочерей.

Артисты вместе снимались в проектах «Неотложка», «Дневник доктора Зайцевой», «Тихая охота», «Светофор», «Челночницы» и других.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Николай Козак

Что Козак говорил про спецоперацию

Николай Козак родился на Украине. Он отмечал, что если бы остался во Львове, то «его философия была бы другой».

«Для меня все это сложно и больно, потому что я же украинец! Я с Западной Украины, но большую часть жизни прожил в России. Если бы я остался там, во Львове, как меня оставляли, в театре Марии Заньковецкой, наверняка мои мозги и мой взгляд, моя философия были бы абсолютно другими», — рассказывал актер в программе «Жизнь и судьба».

В Кировоградской области живет брат артиста, с которым он старается сохранить связь, обходя политические темы.

«Во-первых, он боится почему-то, что нас прослушивают. Я говорю: "Ну конечно, все бросили все и Козаков слушают. Прямо важно им это все услышать". Но я его понимаю: он боится, потому что он там. Хотя тоже какая-то дурацкая ситуация в таких обстоятельствах говорить про погоду! Но пытаемся, потому что иначе завязнем во всем», — пояснил он.

По мнению Козака, отношения России и Украины никогда не будут прежними.

«К моему большому сожалению, отношения России и Украины никогда больше не будут прежними. И, к сожалению, мир не будет прежним. Потому что история эта много поменяла. Я не верю в чудеса, чудес не бывает. Я не верю, что вдруг будет мир, дружба и жвачка... Вы хотите, чтобы мы встали на границе и все стали обниматься с украинцами? Да не будет этого! Может, я пессимист», — добавил артист.

Чем Козак занимается сейчас

Николай Козак продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мольер (Кабала святош)», «Царь Федор Иоаннович», «Вечно живые», «Стакан воды» и «Волки и овцы».

В 2023 году артист снялся в картинах «Вася в небе» и «Длительные свидания». В скором времени также должны выйти проекты «Тень Чикатило» и «Гипнозис» с его участием.

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