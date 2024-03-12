«Я готов отправиться в зону СВО»: где сейчас актер Константин Соловьев

Фото: vk.com/sib_concert

Константин Соловьев (справа)

Актер Константин Соловьев снялся более чем в 100 российских фильмах и сериалах. Наиболее известные из них: «Литейный», «Склифосовский», «Однажды будет любовь». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Константин Соловьев

В период пандемии коронавируса Константин Соловьев столкнулся с отсутствием работы и пошел работать таксистом. По словам артиста, все накопленные сбережения ушли на выплату ипотеки.

После снятия ограничительных мер актер вернулся к съемкам в кино. В прошлом году с ним на экраны вышли сериалы «Кукушка», «Из замкнутого круга», а также фильмы «Контакты» и «Квест».

Осенью 2023 года актер сообщил о разводе со своей третьей женой танцовщицей Анастасией Лариной. Они воспитывали двух дочерей Елизавету и Елену. Инициатором расставания стала супруга артиста. По ее словам, Соловьев был слишком требовательным и хотел постоянного внимания.

Сейчас Константина Соловьева можно увидеть на сцене московских театров в антрепризах. В ближайшее время у артиста запланированы гастроли с постановкой «Сниму квартиру» в Алма-Ате. 28 января он отметил свое 50-летие.

Фото: vk.com/sib_concert Константин Соловьев (второй слева)

Что известно о жизни Соловьева в США

Константин Соловьев уехал из России в Америку после окончания учебы в Щукинском училище, когда женился на однокурснице гражданке США Ине Баррон. По словам артиста, он не пытался покорить Голливуд, однако оформил карточку профессионального актера и нанял агента. Из-за отсутствия работы и нужды в деньгах он в Штатах устроился работать фитнес-тренером.

«Думал увидеть места, где жил Арнольд Шварценеггер, мой кумир в то время. И я сделал всё, что хотел. Даже увидел Арнольда в спортивном зале, но побоялся с ним поздороваться. У меня не было желания пробиваться в Голливуде. Иначе я бы остался и играл там», — рассказал актер в программе «Жизнь и судьба».

В США Соловьев прожил 10 лет. Он развелся с супругой, и в Америке встретил свою вторую жену дипломата Евгению Ахременко, вместе с которой вернулся в Россию, где возобновил актерскую деятельность. Этот брак продлился три года, несмотря на рождение сыновей.

Готов ли Константин Соловьев уйти на СВО

Константин Соловьев поддерживает действия российской власти и впервые побывал в Донбассе в 2014 году со спектаклем «Сниму квартиру». По словам артиста, увиденное оказало на него большое впечатление, в частности заклеенные накрест лентой окна, чтобы во время обстрелов не разлетались стекла. Еще одной мерой безопасности, напоминавшей актерам о реальном положении вещей, был совет не включать свет, когда стемнеет.

«Вот эти вот окна, которые я помню из фильмов про Ленинград, когда была Великая Отечественная война. Вот эти вот кресты — это для меня было потрясение безумное. Я не мог понять, почему и как это все происходит», — рассказал артист Борису Корчевникову.

Соловьев также сообщил, что после начала СВО думал о том, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Артист принял решение, что будет участвовать в спецоперации, если его призовут.

«У меня были мысли пойти добровольцем. И я решил, что, если меня призовут, я обязательно пойду. Но в данный момент то, что я могу и обязан сделать, — это ездить по стране и поддерживать Россию, людей, семью. Это вот то, что я могу сейчас сделать. И я буду продолжать это дело», — заявил актер.

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