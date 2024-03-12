Бездетность, уход в церковь, трагедия: куда пропал актер Леонид Каюров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Леонид Каюров перестал сниматься в кино в 1986 году. Почему он ушел из профессии, как живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Каюров

Леонид Каюров родился 8 ноября 1956 года в Саратове. Его отец — народный артист РСФСР Юрий Каюров.

Каюров-младший окончил ВГИК. В кино он дебютировал в 1976 году в фильме «Несовершеннолетние».

Также актер снимался в картинах «Последний шанс», «Маленькие трагедии», «Моя Анфиса», «Срок давности», «Ромео и Джульетта», «Набат на рассвете», «Путь и других». Всего в его фильмографии 13 работ.

Почему Каюров перестал сниматься в кино

Когда Леониду Каюрову было 24 года, он крестился, а во время перестройки неожиданно для многих прервал карьеру актера, что стало ударом для его отца.

Каюров окончил Московскую духовную семинарию, которая находится в Сергиевом Посаде, после чего стал дьяконом храма Архистратига Божьего Михаила при Клиниках на Девичьем поле.

Что известно о личной жизни Каюрова

В 1981 году Леонид Каюров женился на актрисе Ирине Корытниковой. Она ушла в церковь задолго до мужа: она пела в церковном хоре, но скрывала это ото всех.

В 90-х годах Корытникова тяжело заболела и оказалась прикованной к инвалидному креслу. Каюров на протяжении 15 лет ухаживал за женой.

«Болезнь Ирины взяла свое. Все изменилось в жизни. Сейчас мы практически не наблюдаемся у врачей. Главное, вовремя помыть, накормить, переодеть ее, поменять памперс. Мне пришлось стать и поваром, и парикмахером, и банщиком. Никогда не хотел быть водителем, но жизнь заставила сесть за руль. Я не хочу отдавать Иру в хоспис или клинику — я считаю, что это и моя судьба. Иисус Христос призывал к любви и в моей помощи как раз заключается выражение любви», — рассказывал артист в программе «Пусть говорят».

Корытникова скончалась в 2017 году в хосписе. Незадолго до ее смерти случился конфликт между ее мамой и супругом.

«В свое время мы совершили ошибку — приватизировали жилье не в равных долях, а на одну Иру, а делать так было нельзя. Теща не хотела, чтобы квартира досталась мне, когда ее дочь умрет, была уверена, что переоформит на себя половину. Однажды выкрала документы, которые пришлось изымать с участковым», — объяснял Каюров «Каравану историй».

Актер также отмечал, что боролся за имущество, поскольку не хотел остаться без крыши над головой.

«Вдруг ей в голову пришла идея завладеть трехкомнатной квартирой. Когда меня не было дома, воспользовавшись беспомощностью Ирины, она похитила ее паспорт и документы на квартиру. Планы были таковы, чтобы похитить Ирину, назначить ей опекуна. Плану не суждено было сбыться, я вовремя спохватился. Обратился в полицию, совершили изъятие, обыск, правда, все это было через сопротивление», — делился он.

Чем сейчас занимается Каюров

Леонид Каюров служит в храме Архистратига Божьего Михаила в Центральном округе столицы.

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