Актриса Театра на Таганке умерла в квартире, не дождавшись скорой MK.RU: актриса Богина умерла в своей квартире после жалоб на плохое самочувствие

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MK.RU сообщил о смерти актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной в возрасте 78 лет. По информации издания, женщина умерла в своей квартире на Брестской улице 1 марта. В публикации уточняется, что актриса пожаловалась на плохое самочувствие, после чего соседка вызвала ей скорую помощь, однако приехавшим на место медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Алла Богина играла в Театре на Таганке на протяжении 50 лет. Среди ее наиболее знаменитых ролей — Маргарита из «Мастера и Маргариты». Она также сыграла в спектаклях Николая Губенко — «Преступление и наказание» и «Иванов». В портфолио актрисы записаны и съемки в кино. Так, она исполнила роли в фильмах «Вы мне писали...» и «У войны не женское лицо».

Ранее сообщалось, что во Франции умерла актриса Мишлин Прель, известная по фильмам «Кристина», «Фанфан» и «Граф Монте-Кристо». Она ушла из жизни в 101 год. Прель запомнилась как одна из самых успешных актрис Франции 1940-х. В фильмографии артистки насчитывается свыше 250 кино- и телекартин, сериалов и телешоу. Прель довелось поработать с Жераром Филипом, Жаном Маре, Роми Шнайдером, Аленом Делоном, Джиной Лоллобриджидой, Жан-Полем Бельмондо и Жераром Депардье.