Составлен список российских знаменитостей, которые сидели в тюрьме

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Михаил Ефремов, Алексей Навальный, Гуф (Алексей Долматов)

Некоторые российские знаменитости нарушали закон, из-за чего оказывались за решеткой. Какие известные люди бывали в тюрьме и за что их осудили?

Какой срок получил Михаил Ефремов

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов сейчас отбывает срок за гибель человека в ДТП на Смоленской площади в Москве. Трагедия произошла в июне 2020 года. Впоследствии Мосгорсуд сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

Ефремов находится в колонии ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области. Администрация исправительного учреждения довольна поведением артиста, он работает в швейной мастерской. В колонии Ефремова периодически навещают актеры Сергей Гармаш и Иван Охлобыстин, музыкант Гарик Сукачев, пишет RG.RU.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

Из-за чего у Михаила Казакова были проблемы с законом

Запомнившийся зрителям по роли Ильи Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков едва не оказался за решеткой, будучи подростком. В 2005 году он заступился за одноклассницу -- на нее набросился ее бывшийвозлюбленный. Защищая девушку, Казаков ударил обидчика несколько раз ножом.

Актер сразу признался милиции, что выставил перед собой нож, когда молодой человек кинулся на подругу. Следствие установило, что лезвие длиной в 15 сантиметров трижды вонзилось в тело обидчика: удары пришлись в сердце и сонную артерию, писал StarHit.

За актера заступались и съемочная группа «Ералаша», и друзья, и педагоги. Все они считали, что Казакова подставили.

«Миша — всеобщий любимец. Мы на съемках даже прозвали его „подушка“ — такой он добрый, мягкий и совсем не агрессивный. Его просто подставили», — подчеркивал худрук «Ералаша» Борис Грачевский.

В итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли «по примирению сторон».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правда ли, что Владимир Долинский был за решеткой

Заслуженный артист России в советские годы оказался за решеткой из-за «валютных махинаций». Актер оказался в заключении почти на пять лет за незаконный обмен долларов на рубли.

Долинский провел в тюрьме почти пять лет, год из которых прошел в изоляторе.

За что мог сесть в тюрьму Игорь Петренко

Будучи подростком, актер был дворовым хулиганом. В 1992 году Петренко арестовали по подозрению зв соучастии в убийстве.

Согласно материалам дела, один из его приятелей, задолжал крупную сумму и решил расправиться с «кредитором», позвав на помощь друзей. Молодого человека застрелили, а в его квартире сымитировали ограбление. В 1997 году суд приговорил Петренко к восьми годам условно.

Что известно о заключении Алексея Навального

В 2022 году суд приговорил политика Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн руб. за мошенничество и неуважение к суду. В августе 2023 года политик получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный(на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии №2

16 февраля во ФСИН сообщили, что Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». Выяснением причин смерти занимается экспертиза.

Как Гуф оказался в «Бутырке»

Сначала Гуф (Алексей Долматов) получил условный срок за хранение запрещенных средств, но в 20 лет оказался в Бутырке из-за марихуаны, которую милиционеры нашли у него в нижнем белье.

«Я на Бутырке, 2000-й год. Нас разводят: одних на первый этаж, других на второй, третий, четвертый... И на пятый этаж мы поднимаемся, нас там человек шесть-семь. И конвоир говорит: „Так, Долматов — в 518-ю“. И я такой иду к этой 518-й и начинаю сам стучать в нее, чтобы мне открыли.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью,

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