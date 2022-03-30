«Мы наслаждаемся, остальные сосут». Почему «Ампир V» не выходит в России

Намеченную на 31 марта премьеру фильма «Ампир V» перенесли во второй раз. Журналист NEWS.ru побывал на предпоказе фэнтези режиссёра Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, пообщался с исполнителем роли главного вампира Владимиром Долинским и попытался выяснить, почему сатирическое кино с Павлом Табаковым и рэпером Оксимироном о кровососах, баблосах и крахе гламурного мира никак не доберётся до зрителей.

Семь кругов ада для фильма о вампирах

Работа над «Ампир V» началась ещё в 2011 году, когда во время съёмок предыдущего фильма Виктора Гинзбурга по роману того же Пелевина «Generation П» писатель предложил режиссёру ознакомиться с текстом его книги «Empire V». Работа шла сложно, денег часто не хватало. Финансовые трудности продюсеры решали с помощью крупных бизнесменов, часть средств собрали посредством краудфандинга. Также фильм поддержал Фонд Кино. Правда, когда в 2020 году из-за пандемии ленту не удалось выпустить в широкий прокат, Фонд Кино пытался через суд истребовать часть выданных ранее денег. Однако вопрос был урегулирован.

Ещё один форс-мажор случился примерно за месяц до премьеры, намеченной на 31 марта 2022 года. Из-за событий на Украине компания «Sony Pictures», которая должна была заниматься прокатом фильма, покинула российский кинорынок. Ситуацию в авральном режиме спас отечественный прокатчик — компания «Вольга». Но и в этот раз увидеть фильм зрителям было не суждено. Когда до начала проката оставалось меньше недели, стало известно, что «Ампир V» не выйдет на экраны. О новой дате премьеры кинокомпания «Вольга» пообещала сообщить дополнительно.

«Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство»

Виктор Гинзбург объяснял, что если «Generation П» «был фильмом о том, как бренды и телевидение манипулируют сознанием масс, создавая иллюзию благополучия и счастья», то «Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство».

(фильм — о том, что) ... Люди — это лишь питательная среда для высшей касты вампиров, которые управляют человечеством с помощью искусства гламура и дискурса, — считает Виктор Гинзбург.

Виктор Гинсбург во время работы над фильмом «Ампир V» kinopoisk.ru

Под гламуром режиссёр понимает «материальные лжеценности, ради которых живут люди», а говоря о дискурсе имеет в виду «технологию контроля мыслей, не позволяющую отвлекаться от бесконечного зарабатывания денег».

Накануне несостоявшейся премьеры «Ампир V» в России Гинзбург определил жанр фильма как «сатиру на современное общество, отражение мира, где правят красота, деньги и кровь».

И это — откровение. Потому что (по сюжету фильма — NEWS.ru) вскрывается вселенский заговор над человечеством, — подчеркнул Гинзбург.

Какие актёры сыграли в фильме

По сюжету, главного героя (его играет Павел Табаков) — обычного парня по имени Рома — кусает вампир. Так Рома становится Рамой — вампиром со сверхспособностями. Постепенно он начинает постигать главные правила жизни вампиров, которые высасывают из людей радость, мечты и «баблосы». Частично сохранённый в сценарии текст Пелевина перемежается с современными шутками. Например, о том, что «пока мы наслаждаемся жизнью, остальные (человечество. — NEWS.ru) сосут».

Для Павла Табакова это первая главная роль в кино. Артист признался, что очень переживал перед стартом съёмок.

Это фильм, в котором я из кадра в кадр. Очень хотелось не подвести, не ударить в грязь лицом, — рассказал накануне премьеры Павел Табаков.

Павел Табаков в фильме «Ампир V» kinopoisk.ru

Мать главного героя сыграла мать Павла Табакова Марина Зудина. По словам актрисы, перед приглашением в проект режиссёр Виктор Гинзбург пришёл посмотреть её спектакль в МХТ имени Чехова («350 Сентрал-парк Best, New York, NY 10025» по пьесе Вуди Аллена), в котором героиня Зудиной употребляет спиртные напитки.

И он (Виктор Гинзбург. — NEWS.ru) в «Ампир V» предложил мне роль матери главного героя, которая тоже выпивает. Виктор спросил Павла, не будет ли он против, если я буду с ним сниматься. Я понимаю закономерность этого вопроса. С близким человеком всегда сложнее сниматься: когда люди хорошо друг друга знают, то их требовательность друг к другу повышается. Сын был не против, — поделилась Марина Зудина.

Вдова Олега Табакова также рассказала, что в последнее время она снималась преимущественно в сериалах и «отвыкла от способа съёмок кино, который, конечно, сильно отличается». По словам актрисы, работа в нескольких сценах «вытянула» из неё все силы.

Роли других представителей вампирского и гламурного общества в «Ампир V» исполнили народная артистка России Вера Алентова (королева Мышь, или Иштар Борисовна), народный артист РФ Виктор Вержбицкий (Ваал — учитель главного героя в школе молодых вампиров), заслуженный артист РФ Владимир Долинский (главный вампир Энлиль Маратович), кинорежиссёр Андрей Смирнов (вампир-философ Озирис), актёр и кинопродюсер Фёдор Бондарчук (в эпизоде).

Главного отрицательного героя — Митру, куратора Рамы — сыграл хип-хоп-исполнитель Мирон Фёдоров (Oxххymiron). По словам режиссёра Виктора Гинзбурга, ему «нужно было найти настоящее зло», и он его «нашёл в лице Мирона». Заждавшиеся премьеры зрители, узнав об очередном переносе даты начала показа, поспешили объяснить это позицией музыканта относительно проведения спецоперации на Украине. Но у авторов и тех, кто смог увидеть «Ампир V» до официальной премьеры, другие версии.

Отрицательный герой Митру / Мирон Фёдоров kinopoisk.ru

Почему «Ампир V» не выходит в российский прокат?

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский заявил NEWS.ru, что причина переноса премьеры может быть связана с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить.

Одна фраза была у меня: «Украину проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**» (так звучит цитата из книги Пелевина. — NEWS.ru). Потом нам сказали, что с ней не пропустят. Переписали, я ездил [на переозвучание]: «Страну проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**». Потом придумали третий вариант: «Всё что можно проср***...». Хочется сказать, что и фильм проср***, — эмоционально высказался Долинский.

По мнению актёра, «ничего антироссийского, антирусского в фильме нет». Он признался, что надеялся на достойный показ «Ампир V» в российском прокате, оставшемся без голливудских блокбастеров. Долинский выразил сожаление, что «усилия съёмочной группы, похоже, пошли коту под хвост».

Точную причину переноса премьеры артист назвать затруднился. Официальных объяснений в связи с проблемами «Ампир V» в российском прокате также пока нет. Представитель компании «Вольга», которая должна была осуществлять прокат фильма, в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать ситуацию. Мы отправили запрос в министерство культуры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не исключено, что претензии к фильму могли возникнуть и в свете готовящегося президентского указа об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который вызвал сопротивление ряда видных деятелей культуры и бурное обсуждение в обществе. Кроме того, если воспринимать содержание и идею картины по книге Пелевина не с точки зрения сатиры, как задумывали это авторы, а буквально, то в нескольких сценах «Ампир V» можно усмотреть нарушение ряда действующих статей законодательства.

В эпизоде, где девушки в клубе ласкают друг друга — пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений; в избиении резиновой куклы — пропаганду насилия и жестокости; в сценах, показывающих вампиров в состоянии эйфории, — пропаганду запрещенных веществ. В одном из фрагментов «Ампира V» с участием Табакова и Оксимирона мелодия песни «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю» из фильма «Минута молчания» (1971) о могиле Неизвестного солдата звучит в стёбном контексте. При определённых обстоятельствах это можно расценить как оскорбление памяти ветеранов ВОВ.

Как бы то ни было, фильм «Ампир V», который никак не выйдет в российский прокат, оканчивается, по сути, уже сбывшимся пророчеством: представленный зрителям мир гламура и больших денег однажды рухнет. От гламурной и светской России нулевых и десятых сейчас действительно почти ничего не осталось.