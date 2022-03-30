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«Мы наслаждаемся, остальные сосут». Почему «Ампир V» не выходит в России
Кино

«Мы наслаждаемся, остальные сосут». Почему «Ампир V» не выходит в России

Однополая любовь, культ роскоши, противник спецоперации Оксимирон — что бы увидели зрители «Ампир V», если бы его прокат не отменили накануне премьеры
18:55, 30 марта 2022
Фото: kinopoisk.ru
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Намеченную на 31 марта премьеру фильма «Ампир V» перенесли во второй раз. Журналист NEWS.ru побывал на предпоказе фэнтези режиссёра Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, пообщался с исполнителем роли главного вампира Владимиром Долинским и попытался выяснить, почему сатирическое кино с Павлом Табаковым и рэпером Оксимироном о кровососах, баблосах и крахе гламурного мира никак не доберётся до зрителей.

Семь кругов ада для фильма о вампирах

Работа над «Ампир V» началась ещё в 2011 году, когда во время съёмок предыдущего фильма Виктора Гинзбурга по роману того же Пелевина «Generation П» писатель предложил режиссёру ознакомиться с текстом его книги «Empire V». Работа шла сложно, денег часто не хватало. Финансовые трудности продюсеры решали с помощью крупных бизнесменов, часть средств собрали посредством краудфандинга. Также фильм поддержал Фонд Кино. Правда, когда в 2020 году из-за пандемии ленту не удалось выпустить в широкий прокат, Фонд Кино пытался через суд истребовать часть выданных ранее денег. Однако вопрос был урегулирован.

Ещё один форс-мажор случился примерно за месяц до премьеры, намеченной на 31 марта 2022 года. Из-за событий на Украине компания «Sony Pictures», которая должна была заниматься прокатом фильма, покинула российский кинорынок. Ситуацию в авральном режиме спас отечественный прокатчик — компания «Вольга». Но и в этот раз увидеть фильм зрителям было не суждено. Когда до начала проката оставалось меньше недели, стало известно, что «Ампир V» не выйдет на экраны. О новой дате премьеры кинокомпания «Вольга» пообещала сообщить дополнительно.

«Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство»

Виктор Гинзбург объяснял, что если «Generation П» «был фильмом о том, как бренды и телевидение манипулируют сознанием масс, создавая иллюзию благополучия и счастья», то «Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство».

(фильм — о том, что) ... Люди — это лишь питательная среда для высшей касты вампиров, которые управляют человечеством с помощью искусства гламура и дискурса, — считает Виктор Гинзбург.

Виктор Гинсбург во время работы над фильмом «Ампир V» Виктор Гинсбург во время работы над фильмом «Ампир V» kinopoisk.ru

Под гламуром режиссёр понимает «материальные лжеценности, ради которых живут люди», а говоря о дискурсе имеет в виду «технологию контроля мыслей, не позволяющую отвлекаться от бесконечного зарабатывания денег».

Накануне несостоявшейся премьеры «Ампир V» в России Гинзбург определил жанр фильма как «сатиру на современное общество, отражение мира, где правят красота, деньги и кровь».

И это — откровение. Потому что (по сюжету фильма — NEWS.ru) вскрывается вселенский заговор над человечеством, — подчеркнул Гинзбург.

Какие актёры сыграли в фильме

По сюжету, главного героя (его играет Павел Табаков) — обычного парня по имени Рома — кусает вампир. Так Рома становится Рамой — вампиром со сверхспособностями. Постепенно он начинает постигать главные правила жизни вампиров, которые высасывают из людей радость, мечты и «баблосы». Частично сохранённый в сценарии текст Пелевина перемежается с современными шутками. Например, о том, что «пока мы наслаждаемся жизнью, остальные (человечество. — NEWS.ru) сосут».

Для Павла Табакова это первая главная роль в кино. Артист признался, что очень переживал перед стартом съёмок.

Это фильм, в котором я из кадра в кадр. Очень хотелось не подвести, не ударить в грязь лицом, — рассказал накануне премьеры Павел Табаков.

Павел Табаков в фильме «Ампир V»Павел Табаков в фильме «Ампир V»kinopoisk.ru

Мать главного героя сыграла мать Павла Табакова Марина Зудина. По словам актрисы, перед приглашением в проект режиссёр Виктор Гинзбург пришёл посмотреть её спектакль в МХТ имени Чехова («350 Сентрал-парк Best, New York, NY 10025» по пьесе Вуди Аллена), в котором героиня Зудиной употребляет спиртные напитки.

И он (Виктор Гинзбург. — NEWS.ru) в «Ампир V» предложил мне роль матери главного героя, которая тоже выпивает. Виктор спросил Павла, не будет ли он против, если я буду с ним сниматься. Я понимаю закономерность этого вопроса. С близким человеком всегда сложнее сниматься: когда люди хорошо друг друга знают, то их требовательность друг к другу повышается. Сын был не против, — поделилась Марина Зудина.

Вдова Олега Табакова также рассказала, что в последнее время она снималась преимущественно в сериалах и «отвыкла от способа съёмок кино, который, конечно, сильно отличается». По словам актрисы, работа в нескольких сценах «вытянула» из неё все силы.

Роли других представителей вампирского и гламурного общества в «Ампир V» исполнили народная артистка России Вера Алентова (королева Мышь, или Иштар Борисовна), народный артист РФ Виктор Вержбицкий (Ваал — учитель главного героя в школе молодых вампиров), заслуженный артист РФ Владимир Долинский (главный вампир Энлиль Маратович), кинорежиссёр Андрей Смирнов (вампир-философ Озирис), актёр и кинопродюсер Фёдор Бондарчук (в эпизоде).

Главного отрицательного героя — Митру, куратора Рамы — сыграл хип-хоп-исполнитель Мирон Фёдоров (Oxххymiron). По словам режиссёра Виктора Гинзбурга, ему «нужно было найти настоящее зло», и он его «нашёл в лице Мирона». Заждавшиеся премьеры зрители, узнав об очередном переносе даты начала показа, поспешили объяснить это позицией музыканта относительно проведения спецоперации на Украине. Но у авторов и тех, кто смог увидеть «Ампир V» до официальной премьеры, другие версии.

Отрицательный герой Митру / Мирон ФёдоровОтрицательный герой Митру / Мирон Фёдоровkinopoisk.ru

Почему «Ампир V» не выходит в российский прокат?

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский заявил NEWS.ru, что причина переноса премьеры может быть связана с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить.

Одна фраза была у меня: «Украину проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**» (так звучит цитата из книги Пелевина. — NEWS.ru). Потом нам сказали, что с ней не пропустят. Переписали, я ездил [на переозвучание]: «Страну проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**». Потом придумали третий вариант: «Всё что можно проср***...». Хочется сказать, что и фильм проср***, — эмоционально высказался Долинский.

По мнению актёра, «ничего антироссийского, антирусского в фильме нет». Он признался, что надеялся на достойный показ «Ампир V» в российском прокате, оставшемся без голливудских блокбастеров. Долинский выразил сожаление, что «усилия съёмочной группы, похоже, пошли коту под хвост».

Точную причину переноса премьеры артист назвать затруднился. Официальных объяснений в связи с проблемами «Ампир V» в российском прокате также пока нет. Представитель компании «Вольга», которая должна была осуществлять прокат фильма, в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать ситуацию. Мы отправили запрос в министерство культуры.

«Мы наслаждаемся, остальные сосут». Почему «Ампир V» не выходит в РоссииСергей Булкин/NEWS.ru

Не исключено, что претензии к фильму могли возникнуть и в свете готовящегося президентского указа об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который вызвал сопротивление ряда видных деятелей культуры и бурное обсуждение в обществе. Кроме того, если воспринимать содержание и идею картины по книге Пелевина не с точки зрения сатиры, как задумывали это авторы, а буквально, то в нескольких сценах «Ампир V» можно усмотреть нарушение ряда действующих статей законодательства.

В эпизоде, где девушки в клубе ласкают друг друга — пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений; в избиении резиновой куклы — пропаганду насилия и жестокости; в сценах, показывающих вампиров в состоянии эйфории, — пропаганду запрещенных веществ. В одном из фрагментов «Ампира V» с участием Табакова и Оксимирона мелодия песни «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю» из фильма «Минута молчания» (1971) о могиле Неизвестного солдата звучит в стёбном контексте. При определённых обстоятельствах это можно расценить как оскорбление памяти ветеранов ВОВ.

Как бы то ни было, фильм «Ампир V», который никак не выйдет в российский прокат, оканчивается, по сути, уже сбывшимся пророчеством: представленный зрителям мир гламура и больших денег однажды рухнет. От гламурной и светской России нулевых и десятых сейчас действительно почти ничего не осталось.

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