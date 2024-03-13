«Очень хотел жить в Англии»: куда пропал звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Шаракоис

Актер Дмитрий Шаракоис прославился благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны». Как он живет сейчас, почему уехал из России?

Чем известен Шаракоис

Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. Учился в Российской Академии Театрального искусства (РАТИ).

Известность ему принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны». Также актер снимался в проектах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Артистка», «Барвиха», «Немного не в себе», «Люблю и точка», «Территория», «Кавказская пленница!», «Отражение радуги» и других.

Всего в фильмографии Шаракоиса более 30 работ.

Что известно о личной жизни Шаракоиса

Однажды на одно из мероприятий Дмитрий Шаракоис пришел с девушкой и представил ее прессе как свою жену. Однако уже на следующей премьере актер появился с другой женщиной, которую назвал приятельницей.

На вопрос журналистов о том, куда же делась его супруга, Шаракоис удивился, а потом рассмеялся. Выяснилось, что артист никогда не был женат.

«Моя крайняя девушка была не актрисой. У нас были серьезные отношения, которые длились три года. Но закончились, и мы расстались. Пока что я не нашел достойной замены, а первую попавшуюся в жены брать не хочу. Думаю, что большой любви у меня в жизни, наверное, еще не случилось», — рассказывал он.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Шаракоис

Почему Шаракоис уехал из России

В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру.

«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за „Челси“. Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — признавался артист.

Сначала он подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств.

«Это было непросто. Я перевел на английский свой шоурил — нарезку актерских работ. Записал сцену на английском, включил ее в шоурил, нашел сценарий одного голливудского фильма, вырезал оттуда сцену, выучил ее и отправил в половину всех агентств страны. Представьте, какие ощущения я испытывал, отправляя письмо в актерское агентство, в котором состоят Джуд Лоу, Кира Найтли. И ты такой: Димка. Очень странные ощущения», — делился Шаракоис в соцсетях.

На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт.

«Что самое удивительное, когда мне позвонили, я думал, что поговорю 10-15 минут и подготовил лэптоп, чтобы что-то перевести. Но разговор продлился 40-45 минут, я чуть с ума не сошел! Это было очень сложно: такая концентрация у меня, наверное, была впервые в жизни, у меня чуть кровь не пошла из ушей», — вспоминал он.

В феврале 2020 года артиста пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. Шаракоис отмечал, что не ожидал утверждения своей кандидатуры на участие в проекте после первого прослушивания в чужой стране.

«Примерно через две недели я получил утверждение и полетел в Испанию! Я успел до всех ограничений слетать в Мадрид на съемки и снова почувствовал себя актером. Знаете, когда в аэропорту тебя встречает человек с табличкой, на которой написаны твои имя и фамилия. Я там сделал фотографию на память, потому что так со стройки сразу туда — это круто», — рассказывал он.

Как Шаракоис живет сейчас

Дмитрий Шаракоис продолжать искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис». В проекте также принял участие российский актер Никита Ефремов.

Помимо этого, Шаракоис ведет соцсети. В 2023 году он назвал себя «звездой TikTok».

«У меня праздник: видос в TikTok впервые набрал 100 тысяч просмотров», — заявил актер.

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