Левин из «Интернов» устроился работать официантом в лондонский ресторан

https://static.news.ru/photo/cc0532a6-cb1b-11ea-88d7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шаракоис Фото: Wikimedia

Дмитрий Шаракоис, известный российским телезрителям по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», переехал в Великобританию, где ему сначала пришлось работать на стройке, а после он устроился в популярный ресторан ZIMA.

Звезда сериала не стесняется того, что сменил профессию, и с удовольствием рассказывает подписчикам в соцсетях о своей новой жизни в Лондоне, куда он приехал в 2019 году. Также Шаракоис даёт советы мечтающим перебраться на ПМЖ в Европу соотечественникам, передаёт StarHit.

Несмотря на то что жить актёр собирается в Европе, иногда он приезжает в Россию, чтобы поучаствовать в кинопробах или выйти на театральную сцену. Бросать актёрскую карьеру полностью он не намерен.

Многие связывают отъезд Шаракоиса с невостребованностью на родине — он покинул «Интернов» в третьем сезоне, боясь стать заложником амплуа стеснительного ботаника. Роль Шурика в ремейке «Кавказской пленницы» 2014 года стала для него провальной — ленту негативно восприняли как критики, так и зрители. Актёр утверждает, что смена места жительства стала для него возможностью расширить творческие горизонты.

Как писал NEWS.ru ранее, новая муза Павла Прилучного Мирослава Карпович оказалась совсем не бедной девушкой, как считали те, кто был уверен в меркантильности актрисы. Доходы Карпович фактически сопоставимы с заработками Прилучного.