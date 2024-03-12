Актер Сергей Барышев: как живет, где сейчас снимается, что говорил об СВО

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Сергей Барышев

Актер Сергей Барышев обрел популярность благодаря роли оперативника Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Сергей Барышев

Барышев родился 3 октября 1963 года в городе Энгельсе Саратовской области. Окончив школу, он поступил в Саратовское театральное училище. После получения диплома и нескольких сезонов работы в местном драматическом театре артист переехал жить в Санкт-Петербург и был принят в труппу Театра на Литейном.

В кино Сергей Барышев дебютировал в роли майора Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия», для которого снимался до 2011 года. Актер также играл в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Гибель империи», «Дворик», «Молодежка», «Жемчужная свадьба», «Актеры затонувшего театра» и других.

В 2015 году Сергей Барышев организовал собственную театральную студию «Чудомир» в Москве для детей и взрослых.

Чем сейчас занимается Сергей Барышев

Актер Сергей Барышев в 2022 году был принят в стажерскую группу Вахтанговского театра. На настоящий момент он задействован в более чем 10 спектаклях культурного учреждения и читке пьесы «Молодая гвардия». Последний проект направлен на введение темы СВО в сферу современного искусства.

Артист с 2020 года не снимался в кино. Однако в прошлом году вернулся на экраны в десятом сезоне мелодрамы «Я знаю все твои секреты. Ребус для Нины» и детективе «Эффект домино». В феврале 2024 года с Сергеем Барышевым состоялась премьера сериала «Порочная связь» на ТВ. Актерство и работу в своей студии артист совмещает с хобби — делает картины из окурков сигарет.

«Поскольку я курильщик, то к одной из выставок, посвященных альтернативному искусству, сделал четыре работы из бычков. Это портреты», — рассказал он в программе «Звезды сошлись»

Актер перестал вести социальные сети в марте 2022 года. Последним постом он опубликовал символ Z и подписал: «За наших ребят, за правду!».

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Сергей Барышев

Что известно о личной жизни Сергея Барышева

Первый раз Сергей Барышев женился, будучи студентом. Его возлюбленная была фармацевтом и в день свадьбы призналась артисту, что не любит его. Этот брак продлился пять лет, несмотря на отсутствие чувств, супруга не хотела расставаться с актером.

Второй избранницей Барышева стала журналистка Екатерина Корешева. Они познакомились, когда она приехала из Германии, чтобы взять интервью у звезды «Тайн следствия». Предложение руки и сердца артист сделал ей в Париже, венчание состоялось в 2004 году в Санкт-Петербурге.

В студии программы «Звезды сошлись» супруга артиста рассказала, что они однажды чуть не развелись по ее инициативе.

«Мы узнали о наличии у меня онкозаболевания. Никто не знал, чем это закончится. Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, это во-первых. Я не хотела портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил. Он возмущался, отказался, конечно. Сказал, что всё вместе сделаем, пройдем», — рассказала жена Барышева.

У супругов нет детей. В 2010 году Екатерине Барышевой пришлось прервать беременность из-за рецидива рака и специфики лечения заболевания.

В 2013 году Сергей Барышев был жестоко избит, когда вступился за женщину на дороге. В результате инцидента актер получил сотрясение мозга, перелом позвоночника и другие повреждения. Артист долгое время был прикован к постели и смог восстановиться после травмы только спустя полтора года. Все это время рядом с ним находилась супруга.

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