Назван лучший фильм киностудии «Мосфильм» «Джентльмены удачи» признали лучшим фильмом киностудии «Мосфильм» за всю историю

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильм «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого, 1971 год. Савелий Крамаров, Евгений Леонов и Георгий Вицын

Лучшим фильмом киностудии «Мосфильм» стала комедия режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи», сообщила пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». По его данным, которые передает ТАСС, в 1972 году кинолента заняла первое место по числу зрителей, ее посмотрели 65 млн человек.

30 января исполняется 100 лет киноконцерну «Мосфильм». В преддверии события редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия «Джентльмены удачи», снятая Александром Серым по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии, — сказано в сообщении.

На второй и третьей строчке рейтинга расположились картины Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» соответственно. Четвертое место заняла еще одна комедия Гайдая, снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова, «Иван Васильевич меняет профессию». Пятерку лидеров замкнула мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую режиссер получил «Оскар» в 1981 году.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп-2» занял второе место по сборам за всю историю российского кинопроката. Картина Клима Шипенко заработала 3,517 млрд рублей, обойдя тем самым по сборам научно-фантастический фильм «Аватар» 2009 года от режиссера Джеймса Кэмерона.