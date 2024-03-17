Церемония вручения национальной премии «Виктория» за высшие музыкальные достижения прошлого года состоялась 1 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена». На мероприятии присутствовали самые яркие представители отечественной музыкальной индустрии и звезды шоу-бизнеса: Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Дима Билан, Мот, Люся Чеботина, Ольга Серябкина и другие. Ведущими церемонии стали народный артист России Николай Басков и экс-ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева.
Гостьей премии также стала певица Лолита Милявская, которая долгое время не появлялась на светских мероприятиях на фоне ее «отмены» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка пришла на церемонию в ярком наряде с длинной красной юбкой и короткой шубой. Лолиту сопровождал композитор Алексей Романоф, который является автором многих ее песен.
Не менее эффективным оказалось появление на премии «Виктория» Филиппа Киркорова, который предстал перед публикой в фирменном белом костюме с черными цветами на груди и перчатках в тон. Его спутницей на церемонии стала певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) родом из Макеевки. Киркоров назвал ее молодой Мадонной.
Лауреатом премии «Виктория» в номинации «Лучшая певица» стала Анна Asti, которая также впервые появилась на светском мероприятии после скандала с «голой» вечеринкой. Певцом года признали Владимира Преснякова. Песней года стал хит Люси Чеботиной «Солнце Монако», а награду за лучший танцевальный хит получил Николай Басков и его композиция «Твои глаза маренго».
Певцы Николай Расторгуев и Лев Лещенко были удостоены награды за вклад в развитие отечественной музыки. Филипп Киркоров получил сразу две премии: за музыкальное видео года и лучший саундтрек. Мот забрал статуэтку как лучший хип-хоп исполнитель. Группа «Руки Вверх!» победила в номинации «Концерт года», а певца Стаса Михайлова наградили за исполнение городского романса «Я жду звонка».
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Anna Asti перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Ревва и его супруга Анжелика перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Мари Краймбрери перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сыновья Александр и Арсений перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина выступают на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лика Стар перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Анита Цой перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Юлианна Караулова перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Люся Чеботина перед началом церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Мот выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ани Лорак выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Юрий Антонов и Михаил Гуцериев во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер, композитор Игорь Крутой во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Дима Билан выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наташа Королева перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Певец Владимир Кристовский перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент «Газпром-Медиа Радио», вице-президент Российской Академии Радио Юрий Костин перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Мари Краймбрери во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Александр Иванов (IVAN) перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Хабиб перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Жасмин перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Сергей Лазарев выступает на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Mia Boyka (Мария Бойко) и продюсер Виктор Дробыш во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Владимир Березин перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ведущие Татьяна Веденеева и Александр Степанов на церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Анна Май перед началом церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»