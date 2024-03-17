Киркоров с «Мадонной» и Анна Asti: в Москве вручили премию «Виктория»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певцы Филипп Киркоров и Маргарита Овсянникова перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

Церемония вручения национальной премии «Виктория» за высшие музыкальные достижения прошлого года состоялась 1 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена». На мероприятии присутствовали самые яркие представители отечественной музыкальной индустрии и звезды шоу-бизнеса: Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Дима Билан, Мот, Люся Чеботина, Ольга Серябкина и другие. Ведущими церемонии стали народный артист России Николай Басков и экс-ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева.

Гостьей премии также стала певица Лолита Милявская, которая долгое время не появлялась на светских мероприятиях на фоне ее «отмены» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка пришла на церемонию в ярком наряде с длинной красной юбкой и короткой шубой. Лолиту сопровождал композитор Алексей Романоф, который является автором многих ее песен.

Не менее эффективным оказалось появление на премии «Виктория» Филиппа Киркорова, который предстал перед публикой в фирменном белом костюме с черными цветами на груди и перчатках в тон. Его спутницей на церемонии стала певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) родом из Макеевки. Киркоров назвал ее молодой Мадонной.

Лауреатом премии «Виктория» в номинации «Лучшая певица» стала Анна Asti, которая также впервые появилась на светском мероприятии после скандала с «голой» вечеринкой. Певцом года признали Владимира Преснякова. Песней года стал хит Люси Чеботиной «Солнце Монако», а награду за лучший танцевальный хит получил Николай Басков и его композиция «Твои глаза маренго».

Певцы Николай Расторгуев и Лев Лещенко были удостоены награды за вклад в развитие отечественной музыки. Филипп Киркоров получил сразу две премии: за музыкальное видео года и лучший саундтрек. Мот забрал статуэтку как лучший хип-хоп исполнитель. Группа «Руки Вверх!» победила в номинации «Концерт года», а певца Стаса Михайлова наградили за исполнение городского романса «Я жду звонка».