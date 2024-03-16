Киркоров появился на публике с «Мадонной из ДНР» Киркоров пришел на музыкальную премию «Виктория» с певицей из ДНР Марго

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, певица Марго

Народный артист России Филипп Киркоров появился на церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория», которая проходит на «Live Арене» в Москве, вместе с певицей Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова), передает корреспондент NEWS.ru. При первом знакомстве исполнитель назвал ее молодой Мадонной. Кроме того, во время поездки поп-короля в ДНР девушка, которая сама родом из Макеевки, пригласила его в гости.

Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке. И оттуда этот талант я привез сюда в Москву. Точнее, меня Марго пригласила к себе домой в Макеевку, — вспомнил Киркоров.

По словам артиста, он поделился в беседе с Марго своими впечатлениями от поездки в Китай. В итоге девушка перевела песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила КНР. Киркоров подчеркнул, что композиция Марго завирусилась в TikTok.

Ранее стало известно, что российская певица Лолита Милявская впервые за долгое время стала гостьей светского мероприятия и посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория». Кроме этого, гостем церемонии стал Киркоров, который появился на мероприятии под крики фанатов «Единственная моя».