Лолиту и Киркорова «простили» организаторы премии «Виктория» Лолита и Киркоров стали гостями музыкальной премии «Виктория» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская впервые за долгое время стала гостьей светского мероприятия и посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория», которая проходит на «Live Арене» в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Кроме этого, гостем церемонии стал народный артист России Филипп Киркоров, который появился на мероприятии под крики фанатов «Единственная моя».

Лолита пришла на премию в ярком наряде с длинной красной юбкой и короткой шубой. Ее сопровождал певец и композитор Алексей Романоф, являющийся автором многих ее песен. Киркоров в свою очередь появился на церемонии со спутницей из Макеевки, которую назвал талантливой девушкой.

Ранее телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть Лолиту на экраны в свете многочисленных отмен ее концертов после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певицу заметили на пресс-завтраке премии канала. Она появилась перед журналистами в эффектном черно-красном наряде, стильных очках и с ярким макияжем губ.

Во время мероприятия МУЗ-ТВ Лолита призналась, что после посещения вечеринки в московском клубе «Мутабор» стала работать за еду. Артистка подчеркнула, что уже 2,5 месяца лишена возможности заниматься своей профессией. По ее словам, телеканал пригласил ее быть одной из ведущих «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение».