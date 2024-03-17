Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 17 марта, видео, фото

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видеозапись, как панда Диндин, кушая ветки бамбука, следит за своей дочкой Катюшей. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Диндин пристально наблюдает за Катюшей

На кадрах, опубликованных Акуловой, запечатлена Диндин, которая спокойно сидит в вольере и наблюдает за Катюшей. Маленькая панда бегает вокруг своей мамы, забирается по любимую деревянную лесенку и иногда грызет ветки бамбука.

«Катюша еще лезет под любимую лесенку, и веточку бамбука с собой прихватила», — подписала видео гендиректор зоопарка.

Также Акулова продемонстрировала видео, как Диндин кормит свою дочку в большом вольере на глазах у посетителей. Катюша спокойно делает свои дела, не обращая внимания на гостей, которые пришли посмотреть на нее.

«Диндин кормит Катюшу прямо около экспозиционного стекла. Показывает свою малышку, доверяет всем нам», — отметила руководитель столичного зоосада.

В комментариях подписчики подчеркивают, что Диндин является прекрасной мамой, и благодарят Светлану Акулову, что она публикует в своем Telegram-канале подобные кадры.

«Спасибо, какое видео необыкновенное, теплое материнское чувство. Мама Диндин однозначно лучшая из всех мам-пандочек на свете»;

«Умница какая! Настоящая, любящая, заботливая Мамочка! Спасибо вам, Светлана Владимировна, что такой сериал нам показываете. Каждый день по несколько видеозаписей выкладывайте, продолжайте и дальше в том же духе радовать всех поклонников маленькой Катюши»;

«Светлана Владимировна, огромное вам спасибо и низкий поклон за ваш труд. Вот как вы угадали в медведе-подростке Диндин будущую удивительную трогательную маму? Это такое чудо! Диндинушка — великая мама, такой огромной чуткости, выдержки и терпения. Ну прям золото какое-то», — писали подписчики гендиректора Московского зоопарка.

Когда был Международный день панд

Ежегодно 16 марта отмечается Международный день панд. Светлана Акулова отметила, что это должно напоминать всем о важности сохранения «этого удивительного вида».

«Работа по спасению этих необыкновенных животных — одна из важнейших и наиболее масштабных природоохранных инициатив современности. Поэтому передача панд Московскому зоопарку — это знак особого уважения и доверия к России и к нашим специалистам», — написала она.

Гендиректор зоосада подчеркнула, что Московский зоопарк гордится тем, что принимает участие в сохранении больших панд и помогает спасти данный вид от исчезновения.

«Зоопарк вносит свой вклад в создание стабильной и генетически разнообразной популяции панд, помогает спасти этот уникальный вид от исчезновения и вживую познакомить с ним жителей России. Наша команда специалистов уделяет много внимания пандам, обеспечивает им комфортные условия жизни и проводит исследования, необходимые для их сохранения», — заявила Акулова.

Также она назвала рождение Катюши одним из главных достижений учреждения за последние годы.

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