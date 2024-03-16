«Я уже влюблен»: Киркоров признался в чувствах новой музе Киркоров появился на премии «Виктория» с девушкой, которую называет музой

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Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии «Виктория» в компании с девушкой, которую называет музой и «молодой Мадонной». Ее зовут Марго и она родом из Макеевки. При этом на вопрос о возможности влюбиться певец ответил, что уже влюблен, но не стал раскрывать подробностей этих обстоятельств.

Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками, — сказал Киркоров.

Музой девушка назвала себя сама и призналась, что хочет оставаться в этом статусе долго. Также она в шутку выразила претензии к певице Ольге Бузовой, которая несколько дней назад сделала предложение Киркорову в эфире своего шоу.

Киркоров рассказывал, что поделился в беседе с Марго своими впечатлениями от поездки в Китай. В итоге девушка перевела песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила КНР. Киркоров подчеркнул, что композиция Марго завирусилась в TikTok.

Также во время общения с журналистами на красной дорожке певца попросили показать татуировки на своем теле. Однако Киркоров заявил, что пришел на мероприятие «с другой миссией». Он не планировал оголять запястья и спину, чтобы показать нательный рисунок.