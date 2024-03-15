Киркоров проголосовал на выборах президента вместе с отцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров проголосовал на выбора президента России, сообщает Telegram-канал SHOT. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям, — сказал певец.

Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетени. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».

Ранее концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей неизвестно, будет ли Примадонна голосовать на выборах президента России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что не в курсе планов звезды.

Тем временем российский певец Стас Михайлов проголосовал на избирательном участке в Омске. Там же он спел свои хиты вместе с коллективом местной самодеятельности. На распространившееся в Сети видео попал фрагмент исполнения песни «Все для тебя».

В Камчатском крае молодожены Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали прямо в ЗАГСе. Супруги рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.