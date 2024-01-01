«Маска», смерть отца, роли в кино: как живет телеведущий Вячеслав Макаров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Макаров

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров известен как ведущий шоу «Маска» на канале ТНТ, однако помимо этой программы, он задействован во многих других проектах. Чем сейчас занимается шоумен?

Чем известен Макаров

Вячеслав Макаров родился 9 февраля 1989 года в Астрахани. После школы он поступил в Астраханский государственный технический университет и получил специальность инженера. Во время учебы в вузе Макаров присоединился в качестве вокалиста к команде «Сборная Камызякского края по КВНу», которая в 2015 году стала чемпионом Высшей лиги КВН.

После КВН Макаров продолжил заниматься музыкальным творчеством: был участником группы «КамызякиБэнд» и появлялся во многих телевизионных проектах («Однажды в России», «Ну-ка, все вместе»). В 2019 году он собрал свой коллектив Makarov Band, где выступает в качестве солиста.

В 2020 году Макаров начал вести передачу «Маска» на канале НТВ, которая вошла в число самых рейтинговых развлекательных программ российского телевидения. Также шоумен вел последующие сезоны проекта.

Осенью 2022 года на НТВ стартовало шоу «Аватар», ведущим которого также стал Макаров.

Что известно о личной жизни Макарова

Вячеслав Макаров не распространяется о своей личной жизни. Он признавался, что, несмотря на популярность, остался скромным человеком. По словам артиста, быть известным он не мечтал.

«Я шел в профессию не за популярностью. У меня никогда не было желания стать известным человеком. У меня никогда не стояло на первом плане „я хочу, чтобы меня все узнавали, я хочу, чтобы все знали меня в лицо“», — говорил шоумен.

При этом Макаров рассказывал, что своей семьи у него пока нет, так как на данный момент это не стоит у него на первом месте. Он сильно загружен из-за работы.

«Это сейчас не стоит в моем хит-параде на первом месте», — объяснял телеведущий.

Какая трагедия случилась в семье Макарова

Вячеслав Макаров в 15-летнем возрасте потерял отца и стал ответственным за свою семью. Родственник артиста заболел онкологическим заболеванием.

«У него был рак. В какой-то момент он просто устал. Он бы мог прожить гораздо дольше, чем прожил. В какой-то период он просто сдался, перестал принимать все эти препараты, проходить терапию. Это больно. Мне его очень не хватает. В 15 лет я стал ответственным за свою семью. Я стал кормить их, в 15 лет пошел работать, уже зарабатывать мероприятиями какими-то. Устроился в Министерство культуры, понимал, что ответственность на мне. Ну, две девчонки — мама и сестра, и я не могу, не имею права брать с них финансов. Я должен зарабатывать сам. Дальше началась моя осознанная и взрослая жизнь», — рассказывал телеведущий в интервью Лауре Джугелии.

Он отмечал, что отец был для него наставником и лучшим другом.

«Это огромная для меня потеря. Это был мой лучший друг. Мой лучший наставник по жизни. По любому совету я обращался к нему. И в какой-то момент у меня не стало моей книжки с ответами. Папа был невероятный оптимист», — вспоминал Макаров.

Чем Макаров занимается сейчас

В 2022 году Вячеслав Макаров дал свой первый сольный концерт. Мероприятие прошло 19 сентября в Санкт-Петербурге.

Недавно он также попробовал себя в актерской профессии. Шоумен рассказал, что недавно снялся в нескольких кинопроектах.

«Один из них — социальный, где я был в роли стендапера. В принципе, мне этот образ понятен и даже близок, поэтому глобальных сложностей не было. Также я поучаствовал и в нескольких полных метрах, но о них я пока не могу рассказывать», — делился певец с порталом StarHit.

Также Макаров, помимо шоу на канале НТВ, ведет многие концерты и мероприятия.

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