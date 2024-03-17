Последние новости шоубиза 17 марта: SHAMAN, Бузова, Лолита, Ивлеева

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Shaman (Ярослав Дронов), Ольга Бузова, Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская заявила, что ее все устраивает на пенсии, поэтому возвращаться на сцену она не намерена, а SHAMAN объяснил причину очного участия в выборах президента РФ. Какие еще известны последние новости о российском шоу-бизнесе сегодня, 17 марта?

Какие известны последние новости о SHAMAN

Певица Лолита Милявская заявила, что именно она придумала сценическое имя для певца SHAMAN (Ярослав Дронов). По ее словам, это случилось после участия исполнителя в музыкальном шоу «Фактор А», где она была в составе жюри вместе с певицей Аллой Пугачевой.

«Это я его SHAMAN назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“», — рассказала певица.

17 марта Дронов проголосовал на выборах президента России. Он пришел на избирательный участок в одной из московских школ и заявил, что решил проголосовать на выборах в очном формате, потому что он — простой русский парень. Перед тем как опустить бюллетень в урну, артист перекрестился.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время голосования на выборах президента России на избирательном участке

Какие известны последние новости о Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Это нормально?» предложила народному артисту РФ Филиппу Киркорову жениться на ней. В ответ исполнитель отметил, что если отношения одобрят «люди Бузовой» и «его народ», то можно было бы попробовать пожениться.

«Мне нужно с этим переспать», — отметила телеведущая.

«Переспать с этим или?..» — поинтересовался Киркоров.

Также сейчас в эфир выходит шоу «Сокровища императора», на съемках которого Ольга Бузова впервые с момента расставания встретилась со своим бывшим возлюбленным, блогером и исполнителем Давой. Во время записи эфира он подарил телеведущей букет красных роз, обнял и поцеловал в шею.

«Спасибо тебе большое. Я тебе за многое благодарен... У меня сразу что-то родное опять там заиграло. Опять екнуло в груди. И просто было внутри: „Я хочу подарить цветы человеку“», — сказал Дава на съемках.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Какие известны последние новости о Лолите

Певица Лолита Милявская начала возвращаться в российский шоу-бизнес после отмены ее юбилейного тура из-за участия в «голой» вечеринке. Накануне артистка стала гостьей светского мероприятия и посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория» в Москве.

На ковровую дорожку Лолита пришла в медицинской маске, связав это с недавним походом к стоматологу, и сообщила, что давать концерты в ближайшее время не планирует.

«Не знаю. Пока на пенсии и меня все устраивает», — заявила певица Telegram-каналу SHOT.

Певица на настоящий момент занимается благотворительной деятельностью. В личном Telegram-канале Лолита сообщила, что сейчас помогает организовать процесс в росписи храма в Мелитополе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

Какие известны последние новости об Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева после организации «голой» вечеринкой отказалась от публикации развлекательного контента в социальных сетях. Она изредка показывает, что происходит в ее личной жизни. Так, 16 марта телеведущая опубликовала фото с избирательного участка, подписав его: «Та самая дверь».

Также стало известно, что шкаф, из-за которого Анастасия Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из Санкт-Петербурга, выставят на аукцион. Ранее блогер отсудила у петербургской мебельной компании шесть тысяч рублей. Она заявила, что ее обманули на миллион рублей. По словам Ивлеевой, она заплатила аванс за изготовление шкафа и не дождалась изготовления гардероба.

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